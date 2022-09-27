نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخلص من البرص بدون لمسة أو قتله بمكون بسيط في منزلك في المقال التالي
عمر شويل - جدة هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من وجود ابراص في المنزل وهذا يشكل خطر كبير على أفراد المنزل وخاصًة الأطفال، فهو يقوم بعملية تسمم الطعام وتلوث جميع الأماكن الذي يوجد فيها، بالإضافة إلى أنه مصدر رعب للأشخاص فهو من أكثر الحشرات المزعجة، بالرغم من استخدامه الكثير من المبيدات المختلفة إلا أنه يصعب التخلص منه لذلك قررنا أن نعرض لكم بعض الطرق السهلة التي من خلالها سوف تتمكن من التخلص من الابراص بشكل نهائي وآمن على الأطفال لأنه لا يحتوي على أى نوع من المبيدات الكيميائية الضارة.
التخلص من الابراص عن طريق قشور البيض
تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق التي من خلالها سوف تتمكن من التخلص من الابراص بشكل نهائي إلا أن هناك الكثير من الأشخاص لا يعرفها، وعادتا ما يعتقد الابراص أن قشور البيض هي حشرات أخري مفترسة لذلك عند رؤيتها يترك المكان مباشرًة :
- يجب عليك وضع قشر البيض وهو مقسم إلى جزئين فقط وليس مجزء إلى أجزاء صغيرة.
- يجب وضع أنصاف البيض في جميع زوايا المنزل وعند المداخل والشبابيك حتى يراه الابراص.
- يجب المداومة على وضع قشور البيض لمدة أسبوعين على الأقل وسوف تتخلص من الابراص إلى الأبد.
- التخلص من الابراص من خلال كرات النفتالين
- تعتبر كرات النفتالين من الأشياء البسيطة وسهلة الاستخدام في طرد الابراص من المنزل، كما أن كرات النفتالين لها الكثير من الاستخدامات المتنوعة سوف نتحدث عنها من خلال هذه الفقرة :
- جميع الحشرات لا تستطيع تحمل رائحة النفتالين في المنزل فهي تساعد في اختناق الحشرات.
- كما أنها تساعد في إفساد البيض الخاص للابراص مما تجعلك تضمن عدم تكاثر الابراص في المنزل.
أيضًا عندما تستنشق الابراص هذه الرائحة تقوم بمهاجرة المنزل في الحال.
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