انت الان تتابع خبر الإعلان عن وظائف خالية للمحاسبين والمهندسين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

اسم الشركة مجموعة الكل فى واحدمقر العمل أبو رواش – الجيزةالعمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة مدير / مشرف

سنين الخبرة 3-‎10 سنوات خبرة

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 30 – 40 سنة

الحاسب الآلي جيد

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد

محاسب عملاء

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة 3-‎5 سنوات خبرة

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية أساسيات

السن المطلوب 25 – 30 سنة

الحاسب الآلي جيد

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )

مايكروسوفت أوفيس جيد

– مجال عمل الشركة مستلزمات العناية الشخصية .

– المسئوليات:

– مراجعة اسعار اوامر التوريد من العملاء قبل ادراجها على السيستم.

– تسجيل كل اوردرات على السيستم بعد مراجعة كشوف الحساب لمعرفة اذا كان الحد الائتماني للعميل يسمح او لا.

– مراجعة يومية الفواتير و اذون الاستلام (الخاصة بالقطاع البيعي له) مع ادارة الحركة و المندوبين.

– اعداد المطالبات الشهرية للفواتير و اذون الاستلام و تسليمها للمندوبين او مندوب التحصيل.

– مطابقة كشوف الحسابات مع العملاء بشكل دوري و مراجعة الخصومات المستحقة للعملاء طبقا للعقود المبرمة بينه و بين الشركة.

المؤهلات المطلوبة :

– بكالوريوس تجارة.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في حسابات العملاء في شركات. (يفضل خبرة في عملاء الماركت)

-خبرة في العمل على سيستم اوراكل وعلى برنامج اكسيل.

– لا يزيد السن عن 30 سنة.

– العمل يوميا 8 ساعات من 9 صباحاً الى 5 مساءً ، ما عادا الجمعة .

– قابلية العمل بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية اذا تطلب العمل لذلك .

– ان يكون لديه مهارات تواصل جيدة و تحمل للمسئولية