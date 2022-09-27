انت الان تتابع خبر طريقة عمل البان كيك.. فطار أو عشاء لذيذ وشهي وسريع جددي عشان متزهقيش والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر طريقة عمل البان كيك من أسهل وأسرع الأشياء التي تقدمها جميع ربات المنازل، وذلك لأنه من المعجنات التي يحبها الكبار والصغار، ومن الممكن تحضيرها كوجبة للفطار أو العشاء لتجديد السفرة.

مكونات البان كيك

واحد كوب دقيق أبيض لكل الأغراض.

ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.

واحد ملعقة صغيرة من الملح.

واحد ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

واحد ونصف كوب من الحليب.

واحد بيضة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة اللينة.

طريقة عمل البان كيك

احضري وعاء كبير فيه انخلي الدقيق وعليه البيكنج بودر والملح والسكر ومع بعضهم البعض.

ثم احفري في الوسط واسكبي فيها الحليب والبيض والزبدة المذابة، واخلطيهم مع بعضهم البعض إلى أن تصبح ناعمة.

وبعدها سخني المقلاة المدهونة بالقليل من الزيت على نار متوسطة إلى العالية، وبعدها صبي الخليط أو اغرفيه في صينية الخبز، واستعملي ربع كوب تقريباً لكل واحدة.

وبعدها قلبيه على الجانبين حتى يحصل على اللون الذهبي ومن الممكن وضع عليه السكر البودرة أو العسل الأبيض وعليه الفاكهة وغيرها من النكهات على حسب الرغبة.