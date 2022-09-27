انت الان تتابع خبر طريقة عمل الباتيه.. فطور جديد وخفيف لعائلتك مع كوباية الشاي بلبن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جرّبي تحضير الباتيه بهذه الوصفة السهلة، اللذيذة والسريعة ولا بأس بأن تجددي قليلًا لعائلتك على مائدة الإفطار، بل حتى يمكنك ان تضعيها مع أطفالك في اللانش بوكس الخاص بالمدرسة، فهي مخبوزات لذيذة جدًا وأهم ما يميزها هو أنك انت من تحضرينها بعناية وبدون مواد حافظة أو مواد غير صحية مضافة، فقط التزمي بالمعايير والمراحل واستمتعي وعائلتك بهذه المخبوزات ذات القوام الهش والنكهة المميزة، إليك مكونات وكيفية تحضير الباتيه في المنزل.

طريقة عمل الباتيه

مدة التحضير: 45 دقيقة.

الكمية: تكفي لخمس أشخاص.

السعرات الحرارية: في كل قطعة متوسطة هنالك 175 سعرة حرارية.تشبه هذه الوصفة وصفة الكرواسون والتي كنا قد شاركناها معكم مشيرين إلى أهم الأسرار المتعلقة بها، المكونات وطريقة التزيين. مكونات عمل الباتيه

كوبان ونصف الكوب من الدقيق.

نصف الكوب من زيت دوار الشمس.

ربع الكوب من الزبدة.

رشة من الفلفل، رشة من البابريكا ورشة من الملح.

نصف كوب من الحليب كامل الدسم.

لدهن الوجه: بيضة، سمسم، ملعقة خل أبيض صغيرة وملعقتين حليب.

طريقة التحضير:

بعد عجن المكونات نتركها 45 دقيقة ترتاح جانبًا.

نبدأ بتشكيلها بعد وضع مقدار مناسب من الحشوة كي لا تخرج أثناء الخبز,

نضع الحشوة ونلفها على شكل رول.

ندهن الوجه بالخلطة التي ذكرناها.

نخبزها على حرارة 180 لمدة 45 دقيقة.

بالهناء والشفاء.