نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 أجهزة كهربائية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلي 700 جنية اغلقهم فوراً قبل فوات الاوان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشتكي الكثيرين من ارتفاع فانورة الكهرباء المدفوعة شهريا بشكل مبالغ فيه، ويبحثون عن أي طريقة لترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنزل وبالتالي التقليل من المبلغ المدفوع شهريا، وفي الحقيقة فإن ارتفاع فاتوره الكهرباء يرجع إلى عدة أسباب منها بعض الأجهزة الكهربائية التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء وخاصة عند استخدامها بطريقة خاطئة، ومن هذه الأجهزة ما يلي:

4 أجهزة كهربائية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

المكيف من الأجهزة التي لا يخلو منها منزل في الوقت الحالي، وهذا بسبب الجو الحار الذي نعاني منه جميعا، لكن على الرغم من هذا فإن المكيف يستهلك كمية من الكهرباء تصل إلى ١٤٥٠ كيلووات في الشهر، ولتقليل هذه الكمية يجب ضبط المكيف عند تشغيله عند درجة حرارة ٢٤ درجة مئوية كحد أقصى مع الحرص على غلق النوافذ والأبواب بإحكام ليتم تبريد المكان في أقل وقت، كما يجب فصل الكهرباء عن التكيف عند الانتهاء من استخدامه عن طريق إغلاق مفتاح الكهرباء.

المكواة الكهربائية

المكواة الكهربائية من الأجهزة الصغيرة والتي لا يتخيل أحد منا تأثيرها على فاتورة الكهرباء، لكن في الحقيقة تعتبر المكواة من الأجهزة التي تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء، ولتقليل هذه الكمية ينصح بتجميع كمية كبيرة من الملابس وكيها مرة واحدة، كما يجب الحرص على عدم ترك المكواة في فيشة الكهرباء عند عدم الحاجة لاستخدامها.

الغلاية الكهربائية

الغلاية الكهربائية من الأجهزة التي نستخدمها جميعا مرات ومرات طوال اليوم ولا نعلم أنها من الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء في وقت بسيط جدا، لذلك من الأفضل الاستغناء عنها أو تقليل استخدامها واستبدالها بالغاز وفصلها عن الكهرباء في الفترة التي لا يتم استخدامها فيها.

شاحن الهاتف المحمول

من اكثر الأجهزة التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء شاحن الهاتف المحمول حيث أنه يعتبر من الأجهزة التي نستخدمها طوال اليوم ونتركها في الكهرباء حتى وان كانت غير متصلة بجهاز المحمول، وهذا يسبب استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء دون الاستفادة منها، لذلك يجب فصل الكهرباء عن الشاحن في الأوقات التي لا يتم استخدامه فيها.