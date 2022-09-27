نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 على الأصناف الطازجة لا تفوتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 على معظم المنتجات الطازجة التي تشمل الخضروات والفاكهة، إلى جانب اللحوم والدجاج المبرد ذبح اليوم، هايبر بنده من أكبر مراكز التسوق بالسعودية والتي تقدم عروضاً كبيرة بشكل أسبوعي مع عروض أخرى على المنتجات الطازجة لمدة ثلاث أيام، واليوم هو اليوم الأخير للعروض الأسبوعية وعروض الثلاث أيام أيضاً، وكانت عروض هذا الأسبوع من بنده كبيرة وبتخفيضات غير مسبوقة من أجل الاحتفال باليوم الوطني مع الشعب السعودي، في هذا المقال من “ثقفني” ننقل لكم أحدث عروض بنده لهذا اليوم.

عروض بنده اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022

بمناسبة اليوم الوطني أقامت هايبر بنده مهرجان الطبخ في عدد من فروعها، وكذلك نشرت الصفحة الرسمية لمركز تسوق هايبر بنده عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الكثير من النصائح التجميلية للنساء، والتي عبر عنها رواد الصفحة عبر التعليقات بأنها من النصائح الهادفة والمفيدة.

تجدون في عروض اليوم الثلاثاء من هايبر بنده الكثير من التخفيضات على المنتجات الطازجة، اشتري الرمان اليمني اليوم فقط مقابل ثلث السعر، جبن فيتا دانماركي ممتازة للوجبات الإفطار أو العشاء بنصف السعر، شرائح خبز التوست الأبيض من فوشيه مقابل نصف السعر أيضاً، عروض الأسماك تشمل السمك البلطي البحري بسعر 15 ريال فقط للكيلو، سمك البلطي من أكثر الأسماك الشائع تناولها في السعودية ويمكن تحضيره بالكثير من الطرق، كما توجد عروضاً أخرى على سمك الهامور.

قطع خروف نعيمي بالعظم من أفضل قطع اللحوم التي تجدونها في بنده، مناسبة للعزائم وجمعات الأصدقاء، يمكنك اختيار قطعة اللحم التي تفضلها حسب الرغبة، فهناك الكثير من القطع التي يشملها العرض مثل لحم الكتف أو الفخذ.

رضوى فيليه الدجاج ويمكنكم تحضير أشهى الأكلات منها مثل عمل ستربس الدجاج وعمل دجاج البانيه أو استخدامه في العديد من الأكلات الأخرى، إلى جانب عروضاً أخرى على دجاج رضوى المتبل بطريقة التندوري، أو الدجاج المفروم الذي يمكنك استخدامه في عمل كفتة الدجاج أو الناجتس اللذيذة.

أحدث عروض بنده على الأصناف الطازجة

جمعنا أهم عروض الأصناف الطازجة والتي تنتهي اليوم الثلاثاء: