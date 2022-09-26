جهاز صغير ب 50 جنية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء ل 500 جنية لا تتركه في الفيشة في حالة عدم الاستخدام

جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء الكثير من الأشخاص يسعون لمعرفة سبب زيادة فاتورة الكهرباء مما دفع المواطنين إلى البحث عن طريقة تساعدهم في ترشيد الكهرباء، ولا يعلمون أن الأجهزة الصغيرة هى من أول الأسباب لارتفاع فاتورة الكهرباء حيث يقع البعض فى خطء طرق الأجهزة موصلة دون استخدام لذا يجب عليك فصل الأجهزة من الكهرباء.

جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

عليك فصل هذه الأجهزة التي لا تخطر على بالك فصلها وتأتي الأجهزة كالتالي:

الشواحن التى تترك فى الكهرباء دون استخدام.

الغلاية او الكاتل الكهربائي من الأسباب الرئيسية لارتفاع فاتورة الكهرباء، ورغم صغر حجم ذلك الجهاز وسعره الرخيص إلا أنها سبب أساسي في إرتفاع فاتورة الكهرباء بنسبة خمسة بالمائة، يجب وضع كميه قليله من الميه حسب الرغبه حتي لا يستهلك طاقة دون استخدام.

جهاز الراوتر يجب فاصلة عند وقت النوم وتشغله وقت الاحتياج.

مكواة الشعر أيضآ هي من الأجهزة صغيرة الحجم لكن إستهلاكا للكهرباء بيكون كبير وهذا قد يؤدى إلى ارتفاع في فاتورة الكهرباء.

المكواة من الأجهزة المهم بالمنزل وقد يؤدي كتر استخدامها لرتفاع فاتورة الكهرباء يجب عليك توصلها مرة واحده وتقوم بتحضير احتياجاتك أسبوعيا وهذا افضل من توصلها عدة مرات.

بعض النصائح المهمة لترشيد الكهرباء