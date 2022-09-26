شوف عروض من أسواق عبد الله العثيم خصومات بمناسبة اليوم الوطني السعودي

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عروض من أسواق عبد الله العثيم، تعد متاجر العثيم مول من أفضل الأماكن التي تتواجد في المملكة العربية السعودية والعديد من البلدان الأخرى، والتي يمكنك التسوق منها والحصول على جميع احتياجاتك الشهرية والعديد من المنتجات المميزة بعروض وخصومات حصرية، كما يمكنك الحصول على جميع الأجهزة الكهربائية التي قد تحتاجها، والجوالات، وشاشات التلفاز، وأواني الطهي، وجميع المنتجات الغذائية والكثير من العروض الأخرى التي يمكنك التعرف عليها عند زيارة العثيم مول، وتكون العروض سارية من يوم الأربعاء 21 سبتمبر إلى الثلاثاء 27 سبتمبر أو حتى نفاذ الكمية. عروض من أسواق عبد الله العثيم قم بالحصول على معجون اسنان من كلوس اب بسعة 120 مل. فقط بسعر 5.95 ريال سعودي بدلا من 10.95 ريال سعودي للحبة. كذلك يمكنك الحصول على بلسم دوف ضد تساقط الشعر بسعة 350 مل فقط بسعر 13.95 ريال سعودي بدلا من 25.95 ريال سعودي للحبة.

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قم أيضا بشراء بديل زيت بانتين انسيابي بسعة 275 مل. فقط بسعر 11.95 ريال سعودي للحبة. عمر شويل - جدة عروض من أسواق عبد الله العثيم خصومات بمناسبة اليوم الوطني السعودي - ثقفني

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