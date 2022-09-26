شوف أقوى عروض العثيم مول الأسبوعية خصومات مذهلة من أسواق العثيم

عروض جديدة تقدمها أسواق العثيم هذا الأسبوع لعملائها. وتحتوي مجلة عروض العثيم الأسبوعيةعروض العثيم الأسبوعية على تخفيضات مختلفة على السلع الغذائية والتجهيزات المنزلية. كما توجد خصومات على منتجات العناية الشخصية. تجد داخل المجلة أصناف مختلفة من الدواجن المجمدة واللحوم والأسماك. وكذلك أنواع التسالي من المكسرات والشيبسي وغيرها. بالإضافة إلى التمور وغيرها من المواد الغذائية. كما توجد تخفيضات على منتجات مختارة من معجون الاسنان وكريمات البشرة وكريم وزيت الشعر للكبار والأطفال. وفيما يخص الخصم على المستلزمات المنزلية يمكنك التبضع داخل العثيم مول وشراء احتياجات مطبخك من الكاسات والأواني والقدور على اختلاف أشكالها وخاماتها.

عروض العثيم الأسبوعية

احصل على عبوة زيت عافية الترويجية التي تحتوي على زجاجتين سعة الواحدة لتر ونصف. زيت دوار الشمس بالإضافة إلى عبوة 500 مل بسعر 42.95 ريال بدلا من 57.90 ريال.

زيت زيتون عافية بكر ممتاز 500 مل. مقابل 14.95 ريال بدلا من 21.95 ريال.

يمكنك شراء علبة وزن 2.5 كيلو من حليب المراعي بودرة مقابل 84.95 ريال بدلا من 88.95 ريال. يستخدم الحليب البودرة في إعداد الكثير من المشروبات والمعجنات أيضا.

يمكنك استخدام كريمة بوك المخصصة الطبخ في تحضير العديد من الوجبات. ومن بينها شوربة السي فود اللذيذة. العبوة 500 مل بسعر 10.95 ريال بدلا من 15.95 ريال.

أسواق العثيم

ترمس ديفا 2 × 1لتر سعر الطقم 59 ريال بدلا من 95 ريال سعودي.

احصل على طقم عشاء مكون من عشرين قطعة مقابل 59.95 ريال بدلا من 82 ريال.

اشتري طقم حافظة طعام أكسيس مكون من ثلاث حبات. مقابل 45 ريال بدلا من 64.95 ريال.

احصل على طقم مطبخ مكون من 13 حبة مقابل 29.95 ريال بدلا من 49 ريال.

حافظة طعام بلاكستون طقم مكون من ثلاث قطع مقابل 79 ريال بدلا من 110 ريال.

العثيم مول

بديل زيت دوف ضد التساقط 300 مل سعر العبوة 12.95 ريال بدلا من 22.95 ريال.

اشتري صابون يد لوكس لمسة مخملية عبوة 250 مل مقابل 10.95 ريال بدلا من 14.95 ريال سعودي.