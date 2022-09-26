شوف آخر عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim لشهري سبتمبر وصفر

توفر محلات العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار سلعها المنتشرة في جميع فروعها بمدن المملكة العربية السعودية لفترة محدودة جداً…

عروض العثيم السعودية حتى نفاذ الكمية

توجد بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: بديل الزيت من دوف Dove ضد التساقط، وخصم آخر منهم على سعر صابون اليد من دوف باللمسة المخملية، كما يوجد تخفيض آخر منهم على سعر معجون الأسنان من كلوس أب Close up، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار الصابون السائل من لوكس الرومانسية، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار لوشن فازلين العناية الأساسية، وشامبو كلير الرجالي ضد تساقط الشعر، كما تتوفر تخفيضات أخرى منهم على أسعار شامبو صانسيلك الناعم الإنسيابي، وغيرهم من عروض خاصة على أسعار شامبو دوف للتساقط، وبلسم دوف ضد تساقط الشعر، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار غسول اليد من لايفبوي ضد البكتريا والجراثيم.

عروض العثيم اليوم الثلاثاء من مجله العثيم

توفر محلات العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market خصومات حصرية على أسعار: ماكينة الحلاقة النسائية من بروك، كما بالماركت خصم آخر على سعر مناديل الوجه من ركس، وتخفيض آخر بالفروع على سعر صابون اليد بالعود من شير، وتنزيل مميز آخر على سعر صابون البودرة الأصفر من ركس، ومنظف المراحيض من كلوركس، وغيرهم من خصومات على أسعار منظف كلوركس متعدد الأغراض، وتخفيض آخر على سعر منظف الحمام من فلاش، ومنظف سوبر جل فلاش، بالإضافة إلى العرض المميز منهم على سعر مبيض الملابس من كلوركس، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار مبيض الملابس من شير.

تنزيلات أخرى من العثيم على باقي السلع

توفر محلات العثيم هايبر ماركت Al othaim بالسعودية بجانب العروض السابقة عروض مميزة على أسعار: مناديل الوجه من هلا، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار الفوط الصحية من فام المضغوطة الكبيرة، وعروض أخرى على أسعار كريم السنفرة من كاب.