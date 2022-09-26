شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت على الأجهزة الرياضية والعناية الشخصية

بعد مهرجان عروض لولو هايبر ماركت للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني والذي أستمر إلى أكثر من ثلاث أسابيع، تقدم مجموعة لولو هذا الأسبوع عروض عالم الجمال والذي يعتبر بمثابة هدية لجميع المواطنين السعودين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، حيث يمكنكم شراء أفضل العطور ومستحضرات التجميل بأوفر الأسعار، بالإضافة إلى غيرها الكثير من المنتجات الخاصة بالعناية الشخصية للجنسين رجال ونساء، وأهمها أجهزة العناية الشخصية والأجهزة الرياضية وهذا ما سوف نستعرضه معكم خلال هذا المقال من صفحات عروض المجلة الأسبوعية، والجدير بالذكر أن هذه العروض مستمرة حتى يوم 4 أكتوبر 2022 م أو حتى نفاذ من خلال فروع شركة لولو السعودية المنتشرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت للأجهزة الرياضية

حيث أن بداية الجمال عند الرجل أو المرأة هو العناية بالصحة البدنية والرشاقة والقوام المناسب، ولذلك فان مجموعة لولو للبيع بالتجزئة والتسويق تقدم عروض جبارة على مجموعة هائلة من الأجهزة الرياضية التي يمكن اقتنائها بسهولة في أحد أركان المنزل، والتي تساعدك في الحفاظ على صحتك البدنية ورشاقتك، واليكم أهم صفحات المجلة الأسبوعية الخاصة بذلك.

تكنو جير مقعد الجلوس لتمارين اللياقة البدنية فقط بسعر 229 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال، مع توفير نقدي حقيقي بقيمة 178 ريال.

عرض خاص على دراجة رياضية بيضاوية الشكل من تكنو جير فقط بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 1,399 ريال، مع خصم حقيقي قيمته 700 ريال.

دراجة رياضية دواسات موزونة مع مقاومة مغناطيسية من تكنو جير بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 1,299 ريال.

مقعد لرفع الأثقال والتمارين الرياضية متعدد الاستخدامات من تكنوجير بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 720 ريال.

وعرض قوي على مقعد لرفع الأثقال من تكنو جير متعدد الاستخدامات في تمارين اللياقة البدنية فقط بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال.

سبورتس شامبيون/ سبورتس إنك شريط مقاوم للتمارين الرياضية 64 ملم فقط بسعر 59 ريال سعودي بدلاً من 104 ريال.

حلقات خشبية لتدريب الجمباز من سبورتس إنك فقط بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال.مع خصم قيمته 150 ريال.

عروض أجهزة العناية الشخصية للرجال والنساء

فيليبس مجفف الشعر قابل للطي بسعر 72 ريال سعودي بدلاً من 95 ريال.

مصفف الشعر من فيليبس بسعر 156 ريال سعودي بدلاً من 230 ريال.

وعرض قوي على ماكينة العناية بالجسم من فيليبس بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 345 ريال.