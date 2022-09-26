شوف عروض اكسترا بأسعار محروقة على المكيفات والثلاجات والشاشات ضمن آخر تصفيات الصيف

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عروض اكسترا بأسعار محروقة على المكيفات والثلاجات والشاشات ضمن آخر تصفيات الصيف، حيث يقدم اكسترا الكبرى مجموعة مذهلة من الخصومات على الأجهزة الكهربائية والشاشات الذكية، يتوفر آريتي مروحة عمودية بحجم 16 إنش بقوة 60 وات باللون الأسود بسعر 221 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 26%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 11 ريال لمدة 36 شهراً من عروض اكسترا الكبرى. عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والشاشات تتضمن عروض الصيف خصم اكسترا الكبرى على المكيفات : يتوفر ميديا مكيف شباك 18000 وحدة تبريد انفرتر مزود بواي فاي بارد بسعر 2149 ريال بدلاً من 2999 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 103 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر باناسونيك مكيف جداري 18000 وحدة روتاري بارد بسعر 2479 ريال بدلاً من 4299 ريال خصم 42%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 119 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 378 ريال. تخفيضات الأجهزة بأسعار محروقة تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصم خاص على مواقد الغاز : يتوفر دورا موقد غاز حجم 90*60 سم ستانلس إستيل بسعر 1699 ريال بدلاً من 2299 ريال خصم 26%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 82 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر جبسون موقد غاز حجم 90*60 سم 5 عيون أمان كامل ستانلس ستيل بسعر 1799 ريال بدلاً من 1889 ريال خصم 5%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 86 ريال لمدة 36 شهراً. عروض اكسترا على الثلاجات تتضمن خصومات اكسترا الكبرى خصم خاص على الثلاجات : يتوفر هيتاشي ثلاجة سعة 15.9 قدم انفرتر باللون الأبيض بسعر 3469 ريال بدلاً من 4189 ريال خصم 17%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 166 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر سامسونج ثلاجة سعة 13.5 قدم كمبريسور انفيرتر باللون الأبيض بسعر 3099 ريال بدلاً من 4799 ريال خصم 35%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 149 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الشاشات اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على الشاشات الذكية : يتوفر كلاس برو تلفزيون أندرويد حجم الشاشة 70 بوصة فائق الوضوح 60 هرتز بسعر 2999 ريال بدلاً من 4999 ريال خصم 40%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 349 ريال.

شارب تلفزيون أندرويد 70 بوصة فائق الوضوح بسعر 3299 ريال بدلاً من 5999 ريال خصم 45%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 158 ريال لمدة 36 شهراً. عمر شويل - جدة عروض اكسترا بأسعار محروقة على المكيفات والثلاجات والشاشات ضمن آخر تصفيات الصيف - ثقفني

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