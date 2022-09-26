شوف خصومات بنده الشهرية 60% علي مجموعة منتقاة من المنتجات تسوق الآن

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أسواق بنده السعودية وهي أسواق عالمية تملكها وتديرها مجموعة اقتصادية سعودية تخصصت في إدارة، وتشغيل الكثير من المشروعات والشركات الناجحة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ويبلغ عدد أسواق ومتاجر بنده داخل المملكة العربية السعودية أكثر من 200 سوق تجاري ومتجر، وتعمل هذه الأسواق والمتاجر في جميع أنواع السلع المختلفة من أفضل المنتجات العالمية والمحلية، كما تنفرد أسواق بنده السعودية لتجارة التجزئة بعمل أقوى عروض ممكنة على جميع أنواع المنتجات، وهذه العروض تتميز بنسبة خصومات وتنزيلات ضخمة تصل إلى أكثر من خصم أكثر من 60٪ من أسعار بعض السلع.

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