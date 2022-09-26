انت الان تتابع خبر ارتفاع سعر دواء فيدروب لعلاج الكساح وفيتامين د.. زاد 4 جنيه دفعة واحدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفاع سعر دواء فيدروب لعلاج الكساح وفيتامين د في كل الصيدليات التي تنتشر بجميع المحافظات، وهو نقط للفم لجميع الأطفال حجمه 15 مل، وهو من أهم الأدوية التي زادت أسعارها كثيراً أثناء الفترة الأخيرة.

دواء فيدروب لكل الأطفال

وارتفع سعر دواء فيدروب حجم 10 مل لـ 14 جنيهاً بدلاً من 10.5 جنيه، وهذا لأنه من ضمن مجموعة الأدوية التي ارتفعت أسعارها أثناء الفترة الأخيرة، ويتم استعماله لتعويض نقص فيتامين د لجميع الأطفال ويحصل عليه الرضع من عمر يوم إلى سن عامين.

ويعد دواء فيدروب من أهم الأدوية لجميع الأطفال والحصول عليه بشكل يومي، ويكون لمدة لا تقل عن عامين، وذلك لأنه يحتوى على الكثير من الفوائد ومن أهمها حدوث لين في العظام، وعدم حدوث هشاشة عظام للطفل أو الكساح ويعمل الطفل على تقوية عظام الجسم.