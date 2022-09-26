انت الان تتابع خبر طريقة عمل البيتي فور.. اعملي أكثر من 5 كيلو ووفري بدل ما تشتري جاهز والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقدّم لكم طريقة عمل البيتي فور المنزلي بقوام هش ونكهة لذيذة بدون استخدام قالب الحلواني وبكمية وفيرة، إن أهم خطوة في هذه الوصفة هي ضبط كمية المقادير بدقة بدون زيادة أو نقصان، كما أنه من المهم خبزهم بدرجة حرارة مناسبة، تعدّ حلوى البيتي فور واحدةً من اصناف البسكويت الهش والتي اعتدنا على شرائها جاهزة، لكنها بالفعل إحدى أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها منزليًا، لذلك ننصحك بتجريبها على هذه الطريقة لتعتمديها لاحقًا خاصة في المناسبات والحفلات.

طريقة عمل البيتي فور

مدة التحضير: 60 دقيقة.

الكمية: حسب المقادير المستعملة، يمكنك مضاعفة المكونات للحصول على كمية بيتي فور أكبر.

السعرات الحرارية: 70 سعرة حرارية للقطعة المتوسطة الواحدة.

مكونات عمل البيتي فور

كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من الزبدة.

بيض عدد اثنين.

ملعقة فانيليا، ملعقة ماء الورد، رشة ملح صغيرة جدًا.

ملعقتان من مربى المشمش.

نصف كيلو من السكر الباودر.

فستق حلبي للتزيين.

طريقة تحضير البيتي فور