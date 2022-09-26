“هنا” أحدث عروض وتخفيضات كارفور مصر لشهر سبتمبر 2022 اكسب مع كارفور في المونديال

أحدث عروض وتخفيضات كارفور مصر لشهر سبتمبر 2022 اكسب مع كارفور في المونديال عروض كارفور مصر دائما ما تكون مميزة، وتكون أكثر ما يهتم به ويبحث عنه عدد كبير من عملاء متجر كافور في جميع انحاء مصر، حيث شهدت الأيام الأخيرة طرح مجموعة كبيرة من العروض المميزة تتضمن أحدث عروض وتخفيضات كارفور مصر لشهر سبتمبر 2022، وذلك من خلال مجلة كارفور الشهرية التي تتضمن أفضل المنتجات التي يحتاج اليها العملاء بشكل كبير، وذلك من خلال مبادرة اكسب مع كارفور في المونديال التي تم طرحها خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال تفاصيل عروض وتخفيضات كارفور مصر لشهر سبتمبر 2022.

عروض كارفور مصر شهر سبتمبر 2022

وقد اعلن الموقع الرسمي الخاص بمتجر كارفور في مصر بشكل عام، بعض العروض والتخفيضات الكبيرة التي جاءت تحت شعار اكسب مع كارفور في المونديال بقسائم شراء تصل إلى ألف جنيه، وذلك من خلال توفير مجموعة كبيرة من التخفيضات والعروض التي تصل الى 50% على بعض المنتجات المتنوعة التي يحتاج اليها العملاء بشكل مستمر، والمتاحة بالفعل في جميع الفروع الخاصة بمتجر كارفور في جميع المحافظات بشكل عام.

عروض وتخفيضات كارفور مصر سبتمبر 2022

وقد بدأت بالفعل مهرجان الخصومات والعروض المميزة من كارفور مصر في جميع الفروع، بداية من الأول من شهر سبتمبر، والتي من المقرر ان حتى الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري، وذلك لوجود خصومات كبيرة على المواد الغذائية ومنتجات الألبان والدواجن والأسماك والفواكه والخضروات واللحوم والمنظفات المنزلية، وكذلك بالإضافة إلى عروض مميزة جاءت تحت شعار استعد إلى المدارس، والتي تتضمن تخفيضات على كافة الأدوات المدرسية بالتزامن مع حلول العام الدراسي الجديد، وقد جاء ذلك عن طريق عروض اكسب مع كارفور في المونديال بجوائز تصل إلى ألف جنيهًا أو تليفزيونات، بالإضافة إلى فرصة حضور المونديال بقطر 2022.

خصومات كارفور مصر

وقد جاءت الخصومات والتخفيضات التي طرحها كارفور في مصر على مختلف المنتجات، والتي جاءت تتضمن كلا من الشاشات والهواتف المحمولة والطابعات والتابلت والباور بنك، وكذلك خصومات كبيرة على الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية مثل الثلاجات البوتاجازات، وكذلك القلاية بدون زيت والعجان الكهربائي والمراوح ومبرد الهواء ومبرد المياه.