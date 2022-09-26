شوف تخفيضات بنده السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 اشتري بأقل الأسعار

بنده السعودية ، هي من أفضل أماكن التسوق التي توجد داخل المملكة العربية السعودية، تعتبر من أفضل الأماكن التي تقدم خدمة مميزة للمستهلك، يمكن الحصول على أي من منتجاتها عبر الانترنت فهي توفر العديد من الخدمات للعملاء، كما أنه تقوم بطرح العديد من العروض والتخفيضات على العديد من منتجاتها بأسعار رائعة ومميزة فهي تقوم بتقديم عروض هائلة تصل بخصم حوالي 50 %، وتعد الأجهزة الكهربائية هي من المنتجات التي نحتاج إليها دائمًا ونسعى للحصول على أفضل المنتجات المقدمة منها وخاصة أدوات المطبخ، ومن خلال هذا المقال سوف نوافيكم متابعينا الكرام أقوى عروض بنده السعودية على الأجهزة الكهربائية.

عروض بنده السعودية على الأجهزة

تقدم بنده مجموعة من العروض المختلفة على الأجهزة منها ما يلي:ـ

جهاز عجانة كي أون بسعر 319 ريال سعودي بدلاً من 359 ريال. كما يتوفر عجانة أي تي سي بسعر 109 ريال بدلاً من سعر 119 ريال سعودي. يوجد عرض على فرامة لحم كليك أون 500 وات بسعر 165 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال سعودي. كما يوجد عرض قلاية أي تي سي سعة 5,5 لتر بسعر 289 ريال بدلاً من 489 ريال سعودي.

عروض Panda السعودية بأسعار مميزة

تقدم بنده السعودية عروض مختلفة على العديد من الأجهزة منها أدوات المطبخ ومن العروض المقدمة ما يلي:ـ

صينية فرن مدورة من النوع غير اللاصق مستر كوك مقاس (34 و38 سم ) بسعر 59,95 ريال سعودي بدلاً من سعر 83 ريال سعودي. كما يتوفر طقم أواني طبخ مستر كوك تسع قطع بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 309 ريال. ويتوفر عرض ترمس شاي سعة 1 لتر بسعر 33,95 ريال سعودي بدلاً من سعر 56 ريال.

عروض بنده ب 92 ريال سعودي فقط

تقدم بنده مجموعة من المنتجات مقدمة بسعر 92 ريال سعودي فقط بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 وهي كما يلي:ـ