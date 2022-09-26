شوف عروض أسواق العثيم السعودية على جميع السلع الغذائية كيلو عليك وكيلو علينا

تقدم أسواق العثيم السعودية العديد من العروض الممتازة على جميع أنواع السلع الغذائية بأسعار مناسبة تجعل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية يقومون بشرائها وتوفير الكثير من الأموال التي يتم صرفها في الخارج، كما يتم عرض الكثير من الأجهزة الكهربائية التي يحتاجها كل منزل، كما يقدم العثيم خدمات متميزة وأفضل الخصومات على جميع المنتجات الخاصة بالبشرة والمنظفات المنزلية والهواتف الذكية التي لا يمكن الاستغناء عنها، كما يوجد فروع كثيرة منتشرة في جميع البلاد والمحافظة نستطيع من خلالها شراء كل ما يلزمنا في حياتنا اليومية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض أسواق العثيم السعودية على جميع أنواع السلع الغذائية لا تفوتك الفرصة.

عروض أسواق العثيم السعودية على أنواع الخضروات والفواكه

سوف نتعرف على أسعار الفواكه الطازج وهى كما يلي:-

عنب أبيض سعر الكيلو 7.95 ريال. سعر كيلو الموز 4.95 ريال سعودي. كما يتم عرض حبة أناناس بسعر 5.95 ريال سعودي. سعر كيلو تفاح جالا تركي 4.95 ريال. كليو البطيخ يتم عرضه 0.95 ريال سعودي. كما يتم عرض 2 كيلو لليمون بسعر 5.95 ريال. رمان مصري سعر الكيلو 4.95 ريال. كما يتم عرض 2 كيلو مانجو مصري كيت السعر 8.95 ريال سعودي. ثوم شبك سعر الكيلو 3.95 ريال. ملفوف أبيض سعر الكيلو 2.75 ريال. كما يأتي بصل أحمر سعر الكيلو 1.95 ريال سعودي. طماطم محمي سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي.

عروض أسواق Othaim السعودية على المخبوزات

سوف نتعرف على أسعار المخبوزات وهى كما يلي:-

بيتزا خضار وسط سعر الحبة 6.95 ريال.

معمول اساور بالبر 450 جرام سعر الحبة 9.95 ريال.

زود ملفوف التمر سعر 2 كيلو 24.95 ريال سعودي .

كما يتم عرض زود كيك قطع منوع 2 حبة السعر 4.95 ريال سعودي.

زود كرواسون زبدة حشو زعتر 5 حبات السعر 8.95 ريال.

كما يتم عرض زود حلويات شرقية مشكلة سعر الكيلو 19.95 ريال.

عروض أسواق العثيم السعودية على أنواع اللحوم الحمراء

سوف نتعرف على أسعار اللحوم التي وهى كما يلي:-