شوف انتهز الفرصة واشتري ايفون ١٣ برو من أمازون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد وتخفيضات هائلة

يبحث المواطنين السعوديين عن أسعار هاتف ايفون ١٣ برو من شركة أمازون السعودية، وذلك بعد طرح جوال iPhone 14 الجديد من شركة آبل الأمريكية بالأسواق، وتقدم أمازون العديد من العروض والتخفيضات الهائلة على أجهزة ايفون السابقة بعد طرح النسخ الأحدث من أجهزة الآيفون، وحققت آبل خلال الأعوام الماضية مبيعات كبيرة جدًا، كما حققت أرباح خيالية، وهذا جعلها تقوم كل عام بطرح هاتف جديد من هواتف ايفون، وهذه الجوالات تتميز بالمتانة وجودة ودقة التصنيع، ويقبل على شرائها أغلب الشعب السعودي، وأغلب مواطني دول الخليج حيث يعتبرونها مظهر من مظاهر التباهي والتفاخر بين أقرانهم، وتتميز هذه الهواتف بأنها تدعم شبكات الجيل الخامس، وجميع الشبكات الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ايفون ١٣ برو من شركة أمازون السعودية بالتقسيط وكذلك مواصفات الجوال الرائعة.

سعر ايفون ١٣ برو من شركة أمازون السعودية

سوف نتعرف معكم على سعر iPhone 13 pro بالتقسيط من شركة أمازون السعودية وهو كما يأتي:-

سعر ايفون ١٣ برو قبل الخصم 4699 ريال سعودي

قبل الخصم 4699 ريال سعودي سعر الهاتف بعد الخصم 4144 ريال سعودي، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.

تبلغ قيمة الخصم على الهاتف555 ريال سعودي بنسبة خصم 12%.

قيمة القسط الشهري345.33 ريال سعودي، بفائدة صفر% لمدة عام.

يستطيع العملاء الحصول على الجوال من خلال بعض البنوك المشاركة في عملية التقسيط.

تبلغ سعة الذاكرة الداخلية الصلبة للجوال 128 جيجا بايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية للهاتف ٦ جيجا بايت.

شركة أمازون توفر توصيل مجاني للهاتف، كما يستطيع العميل إرجاع الهاتف بالمجان وبدون أي رسوم إضافية.

مواصفات iPhone 13 pro

يحتوي هاتف ايفون ١٣ برو على مواصفات كبيرة جدًا وسوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يأتي الهاتف بعدد ٢ شريحة الأولى من نوع Nano SIM، والثانية من نوع eSim وهى شريحة إلكترونية. يتميز الجوال بمتانة الخامات المصنوع منها، حيث يأتي مصنوع من الزجاج، كما يحتوي على إطار جانبي مصنوع من الاستانلس ستيل. يقاوم الموبايل الماء حتى ستة أمتار تحت الماء لمدة ٣٠ دقيقة، كما يعمل على مقاومة الغبار. الجوال يدعم الاتصال قريب المدي وذلك من خلال خاصية الـ NFC. أداء الجوال قوي بسبب احتوائه على معالج A15 Bionic، والذي يعمل بتكنولوجيا 5 نانو، كما يأتي بمعالج رسومي من نوع Apple GPU 5 Core خماسي النواة وهو أقوى بنسبة 30% من حيث الأداء، وأقوى 50% من معالج A14.

مواصفات شاشة ايفون ١٣ برو

سوف نتعرف معكم على مواصفات جوال iPhone 13 pro وهى كما يأتي:-

شاشة الجوال من نوع super Retina XDR OLED، كما تبلغ مساحة الشاشة 6.1 بوصة. تبلغ دقة الشاشة 1170×2532 بكسل، كما تبلغ كثافتها 460 بكسل لكل إنش. تدعم الشاشة أبعاد العرض الجديد بنسبة 19.5:9 لكي تعرض محتوى أكبر على الشاشة. الشاشة تحتوي على طبقة مقاومة للتبصيم والزيوت من نوع oleophobic coating، كما تحتوي على زجاج مقاوم للخدوش.

مواصفات كاميرات iPhone 13 pro

سوف نقدم لكم جميع مواصفات كاميرات ايفون ١٣ برو وهى كما يلي:-