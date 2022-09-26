شوف عروض العثيم الطازج اليوم الأثنين

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عروض العثيم الطازج اليوم الأثنين الموافق 26 سبتمبر وتنتهى يوم 27سبتمبر مازال السوق يبدع فى تقديم كل ماهو جديد من المنتجات الطازجة التى يهتم بها العملاء كل أثنين من كل أسبوع فدائما يحرص العميل على أن يشتري الخضراوات والفاكهة الفريش حرصا على الفائدة الصحية الموجوده بالخضار الطازج عكس المجمدات يوجد بعرض اليوم تشكيلة من العنب والملفوف بالإضافة إلى الرمان ذو الفوائد المتعددة فهو من الفاكهة التى تتميز بقيمة غذائية عالية فالكثير يستخدمه فى عملية إنقاص الوزن ويمكن إضافته إلى أطباق السلطات فهو يعطيها قيمة غذائية لاحصر لها ويمكن عمله عصير فريش كما أن قشره يستخدم كعلاج بالأعشاب كطب بديل فهو يعالج الإسهال وغيره من الأمراض التي تظهر فى المعدة يحرص الجميع على تجفيفه للإستفادة به لأطول فترة ورغم تعدد الفوائد إلا أنه يحذر الإفراط من تناوله لبعض مرض ضغط الدم والفئات التى تعاني من الحساسية عروض العثيم الطازج عرض الملفوف الأبيض الذي يفضل تناوله الجميع فهو وجبة أساسية بالنسبة للمقيمين بالسعودية بسعر 2,75ريال سعودي بوزن 2كيلو جرام ويتميز العرض عند شراء واحدة تحصل على الأخرى مجانا. أتنين شبكة من الثوم الذي لاغنى عنه فى أي منزل فهو يدخل فى العديد من الأطعمة اعطيها فائدة و مذاق عالي سعر العرض 3,95ريال سعودي . بصل أحمر بسعر التكلفة سعر الكيلو جرام 1,95ريال سعودي. عروض العثيم مول قشطة الصافي طازجة 2×100جرام بسعر التكلفة 4,95 ريال للرابطة لا غنى عنها في أطباق الحلو ومميزة فى وجبة الإفطار. تفاح جالا تركي بسعر التكلفة 4,95 ريال سعودي للكيلو .

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زود نواشف محشو بالتمر 2كيلو جرام بسعر24,95 ريال سعودي أشتري واحدة والتانية مجانا . زود كيك متنوع بالكريمة والشكولاتة طازج قطعتين بسعر التكلفة 4,95ريال سعودي .

مكسرات مشكلة عادي للتسالي في أوقات الفراغ سعر الكيلو 25,50 ريال سعودي . عمر شويل - جدة عروض العثيم الطازج اليوم الأثنين - ثقفني

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