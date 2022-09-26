انت الان تتابع خبر عاجل.. علامات فساد الكبدة.. طبيب يحذر منها وأبرزها رائحتها كريهة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر الكبدة واحدة من أشهر الأكلات عند جميع المصريين، ويفضلها الكثيرين ممن يحبون تناول الأكلات السهلة والسريعة، ولكن توجد فيها علامات فساد الكبدة في بعض الأحيان، ولذلك يريد الجميع معرفتها حتى لا تؤثر على صحة من يتناولها.

علامات فساد الكبدة يكشفها الطبيب ويحذر منها