انت الان تتابع خبر عاجل.. علامات فساد الكبدة.. طبيب يحذر منها وأبرزها رائحتها كريهة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر الكبدة واحدة من أشهر الأكلات عند جميع المصريين، ويفضلها الكثيرين ممن يحبون تناول الأكلات السهلة والسريعة، ولكن توجد فيها علامات فساد الكبدة في بعض الأحيان، ولذلك يريد الجميع معرفتها حتى لا تؤثر على صحة من يتناولها.
علامات فساد الكبدة يكشفها الطبيب ويحذر منها
وقام أحد استشاريين السمنة والتغذية عن علامات فساد الكبدة، وذلك لتفاديها حتى لا تؤثر على صحة من يتناولها، ومن أبرز هذه العلامات هي:
- تكون لها رائحة نفاذة كريهة كثيراً.
- يكون بها بعض الألوان منها الأسود والأخضر وهذا بسبب البكتيريا وتعد من أبرز علامات فسادها.
- وتوجد بعض الأنواع تظهر عليها الكثير من البقع البيضاء التي تدل على وجود مرض فيها.
- ويجب أن يكون لون الكبدة أحمر غامق وفي حالة تحولها إلى اللون الذي يميل إلى الأزرق فهي تكون فاسدة.