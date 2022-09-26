انت الان تتابع خبر المستفيدين من تكافل وكرامة 2022.. الاستعلام عنها بسهولة من خلال التليفون والأونلاين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تقدم وزارة التضامن الاجتماعي دعم نقدي مشروط وهو معاش تكافل أو كرامة، وهو الذي يجعل محدودي الدخل وذوي الإعاقة وكبار السن يحصلون عليه في حالة تحقيق الشروط وتقديم الطلب الخاص بالحصول على الدعم، ويتم الاستعلام عن المستفيدين من تكافل وكرامة 2022 من خلال موقع التضامن.

وات الاستعلام عن المستفيدين من تكافل وكرامة 2022