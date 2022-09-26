انت الان تتابع خبر المستفيدين من تكافل وكرامة 2022.. الاستعلام عنها بسهولة من خلال التليفون والأونلاين والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تقدم وزارة التضامن الاجتماعي دعم نقدي مشروط وهو معاش تكافل أو كرامة، وهو الذي يجعل محدودي الدخل وذوي الإعاقة وكبار السن يحصلون عليه في حالة تحقيق الشروط وتقديم الطلب الخاص بالحصول على الدعم، ويتم الاستعلام عن المستفيدين من تكافل وكرامة 2022 من خلال موقع التضامن.
وات الاستعلام عن المستفيدين من تكافل وكرامة 2022
- يتم الاتصال على الرقم الساخن الذي خصصته الوزارة وهو 19680.
- ومن الممكن للمتقدم أن يتصل وسوف يتم الرد عن طريق خدمة العملاء، وسوف يطلب الرقم القومي للمستفيد، وذلك لمعرفة النتيجة، ومن الممكن تقديم شكوى وتظلم.
- ومن الممكن الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، والاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.
- وبعدها وضع الرقم القومي للمتقدم والنقر على استعلام.
- وستظهر جميع البيانات الخاصة بالمتقدم، وتشمل على ما يلي “الاسم، المديرية التابع لها، الإدارة والوحدة الاجتماعية، كارت الصرف ونوعه، حالة البطاقة سواء إيقاف أو تجميد أو سارية والسبب، المبلغ المستحق”.