نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليومين فقط من بنده السعودية.. الحق بسرعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليومين فقط من بنده السعودية، عروض لا تعوض، وهايبر بنده كما لا يخفى على الجميع، هو أحد أكبر المحلات داخل المملكة العربية السعودية، وقد استطاع في فترة قصيرة أن يجذب ملايين السعوديين، وله أكثر من 188 متجر في 40 مدينة، بل إن بنده واحد من أكبر المتاجر للبيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط كلها.

ونشر هايبر بنده بالأمس، على الحساب الرسمي الخاص به على موقع تويتر، عدد من العروض التي سوف تستمر لمدة يومين فقط. وفي السطور القادمة سوف نقوم بسرد تلك العروض بالتفصيل بمشيئة الله تعالى.

أبرز وأهم العروض

ويسري هذا العرض ليومين فقط، حيث يمكن الحصول على تلفزيون تي سي إل أندرويد سمارت 55 بوصة بسعر 1399 ريال فقط. وجاء ذلك العرض على الحساب الرسمي لهايبر بنده السعودية منذ حوالي 10 ساعات من كتابة هذا الموضوع.

كما يمكن الآن لأعضاء بنده بلس، أن ينضموا أيضا للحصول على العروض الحصرية التي تسري من يوم 25 سبتمبر الموافق الأحد، إلى يوم 27 سبتمبر، والموافق الثلاثاء من عام 2022.

وشكر أحد المتابعين ويدعى أحمد فرحات في الشاشة “تي سي إل سمارت 55 بوصة” وقال: “أنصح بالشاشة دي عن تجربة… اشتريتها من سنتين وحلوة جدا”، وقال متابع آخر أيضا اسمه أبو هيصة: “تي سي إل، شركة ذات جودة عالية وغنية عن التعريف”.

عروض تنتهي يوم 27 سبتمبر

وهذه العروض التي سوف نذكرها أيضا فيما يلي، هي عروض بنده بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92. وبدأت منذ يوم الواحد والعشرين من سبتمبر، وتنتهي في اليوم 27 من سبتمبر أو حتى نفاذ الكمية، وهي عروض على احتيجات المطبخ بأنواعها، وبأفضل الأسعار.