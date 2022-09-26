نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تعرف على عروض stc مسبقة الدفع لكل الباقات وعروض المكالمات والإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض stc مسبقة الدفع لكل الباقات وعروض المكالمات والإنترنت غير المحدود والسعر مع الضريبة والمكالمات داخل الشبكة والصلاحية وطريقة الإشتراك في العروض والتكلفة بعد إنتهاء الباقة حيث تقدم شركة STC خلال العام عروض كبيرة ولكن في اليوم الوطني السعودي 92 تحتفل الشركة مع الشعب السعودي بأقوى العروض وهي عروض مسبقة الدفع والكثير من العروض الأخرى.

عروض stc مسبقة الدفع

اسم الباقة السعر السعر مع الضريبة المكالمات داخل الشبكة البيانات سوشيال واي فاي الصلاحية للإشتراك سوا ستار 220 ريال 253 ريال لا محدود 100 جيجا لا محدود — 4 أسابيع ارسل 7220 إلى 900 سوا بوست 160 ريال 184 ريال لا محدود 30 جيجا لا محدود 20 جيجا 4 أسابيع ارسل 7160 إلى 900 سوا شيرا 110 ريال 126.5 ريال لا محدود 10 جيجا 15 جيجا 5 جيجا 4 أسابيع ارسل 7110 إلى 900 سوا لايك 65 ريال 74,75 ريال 500 دقيقة 4 جيجا 5 جيجا 2 جيجا 4 أسابيع ارسل 7065 إلى 900 سوا فليكس 90 ريال 103,5 ريال 200 دقيقة 10 جيجا 10 جيجا — 4 أسابيع ارسل 7090 إلى 900

باقات سوا اليومية

اسم الباقة السعر مع الضريبة المكالمات داخل الشبكة الانترنت الصلاحية للإشتراك سوا 15 17,25 ريال 400 دقيقة 1 جيجا يوم واحد ارسل 7015 إلى 900 سوا 10 11.5 ريال 200 دقيقة + 200 رسالة نصية 200 ميجا بايت يوم واحد ارسل 8111 إلى 900

عروض المكالمات والإنترنت للشرائح مسبقة الدفع من باقات سوا

تحسب المكالمة لأرقام المشاركة بالتكلفة (9200) من ضمن الدقائق المحلية المضمنة بالباقة وعند انتهاء الدقائق تحسب المكالمة بـ 15 هللة للدقيقة، تحسب المكالمة لرموز النفاذ القصيرة المكونة من أربعة إلى ستة أرقام من ضمن الدقائق المحلية المضمنة بالباقة وعند انتهاء الدقائق تكون المكالمة حسب تعرفة المكالمة داخل الشبكة.

التكلفة بعد انتهاء الباقة

أسعار المكالمات داخل وخارج الشبكة بعد انتهاء الدقائق المجانية 55 هلله لكل دقيقة.

أسعار تكلفة البيانات بعد إنتهاء الباقة 2 ريال لكل ميجا بايت.

أسعار الرسائل داخل الشبكة بعد إنتهاء الباقة 25 هلله لكل رسالة.

أسعار الرسائل خارج الشبكة بعد إنتهاء الباقة 35 هلله لكل رسالة.

يذكر أن شركة stc تسعى إلى تقديم كل العروض الخاصة بالمكالمات والإنترنت وذلك بأسعار مخفضة لكل العملاء وهو الأمر الذي يجعل هناك حالة من الرواج الإقتصادي وإشتراك دائم من قبل المتعاملين مع الشركة خاصة وأن الشركة تعد واحدة من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية.