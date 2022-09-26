اربح الآن 100000 دولار من مسابقة الحلم تعرف على كيفية وبخطوات الاشتراك احصل الآن على فرصة كبيرة للفوز بجائزة مالية كبيرة تصل الى حوالي 100000 دولار، وذلك من مسابقة الحلم وذلك من خلال الاشتراك في المسابقة من خلال الخطوات المحددة والمعلنة من قبل إدارة المسابقة الحلم التي تذاع عبر شاشة قناة ام بي سي، ونجد ان النسخة الماضية من المسابقة قد شهدت الإعلان عن أسماء عدد من الفائزين بالجائزة الكبرى، ومع اقتراب النسخة الجديدة من المسابقة يهتم الكثير من الأشخاص في مختلف انحاء الدول العربية بالاشتراك والحصول على فرصة للفوز بالجائزة المالية الكبرى، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم.

اربح الآن 100000 دولار من مسابقة الحلم

كشفت مسابقة الحلم في الموسم الماضي عن الأسماء الخاصة بالفائزين في السحب، وذلك من خلال البرنامج الذي يتم تقديمه من جانب الإعلامي الشهير مصطفى الاغا، حيث يتم الاشتراك من جانب المتابعين في مختلف الدول العربية من خلال الأرقام الخاصة بالاشتراك والتي يتم توضيحها من قبل البرنامج لجميع الدول العربية، حيث يتم ارسال رسالة نصية تتضمن كلمة حلم او dream لكي يتم الاشتراك والحصول على فرصة في السحب.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

ونجد أن المسابقة قد اعلنت رسميا عن إمكانية الاشتراك من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية مؤخرًا، وهو التطبيق الذي يُمكن ان يتم تحميله من خلال منصات الهواتف الذكية للأندرويد عبر جوجل بلاي، أو للآيفون من خلال منصة آبل استور، على ان يتم اختيار التسجيل من خلال رقم موبايلك، ومن ثم يتم استيفاء كافة البيانات الشخصية المطلوبة، ومن ثم يتم استقبال رسالة التأكيد بعد الإجابة الصحيحة على الأسئلة التي تصلك من مسابقة الحلم.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

ويمكن ان يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من مختلف الدول العربية وذلك من خلال الأرقام التالية.