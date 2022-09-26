نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نهاية الصيف من saco بخصم يصل إلى 40 % على أكسسورات المسابح في المقال التالي

قبل انتهاء موسم الصيف عليكم بالتسويق الآن واقتناء عروض نهاية الصيف من متجر saco التي تحمل العديد من المفاجآت السارة بخصم جبار يصل إلى 40 % على أكسسورات المسابح المتنوعة، حيث يقوم بالعديد من الأشخاص بشراء ما يلزمهم والاحتفاظ به للموسم القادم، ويحتوي العرض على مضخات دفع المياه، عوامات للأطفال والكبار، وألعاب مائية، كما يمكنكم الشراء بنظام التقسيط على ثلاث دفعات. عروض نهاية الصيف من saco بخصم يصل إلى 40 % على أكسسورات المسابح عروض آخر الصيف أشتري عوامة دائرية كول جاي إيلاند، بلون أصفر، من أنتكس، بمقاس 27 سم × 137 سم، يمكنكم اللعب بها بداخل المسبح وخارجية، من الممكن إفراغ الهواء الموجود بداخلها والاحتفاظ بها منكمشة، فهي مصنوعة من مادة للفينيز، تأتي معها تجاويف هوائية لتوفر أقصى درجات الأمان لطفلك الصغير في المسبح، تتميز برسومات رائعة ومختلفة، سعر القطعة 89.00 ريالا بدلا من 129.56 ريالا.

متوفر بالعرض مجموعة صيانة حمام السباحة ديلوكس من انتيكس متوفرة باللون الأزرق والأبيض، ومصمم من هيكل قوي من مادة ABS لضمان الاستخدام الدائم وفترات طويلة، مصنعة من مادة بولي فينيل، بسعر 175.00ريالا بدلا من 219.75 ريالا أو قسط فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 58.33 ريالا بدون فوائد.

احصلي على عوامة على شكل وحيد القرن تصلح لسن ثلاث سنوات فأكثر، مصنعة من مادة فينيل، يمكنك تعبئتها بالهواء عند اللعب بها بحمام السباحة، بها مقابض شديدة التحمل، تسعى لحمل شخص واحد فقط وأقسى وزنا لركوبها مئتا كيلو جرام، متوفرة بألوان جذابة ومختلفة ومتعددة، سعر العوامة 149.00 ريالا بدلا من 199.75 ريالا ويمكنك شراؤها بالتقسيط على 3 دفعات بقيمة 49.66 ريالا دون فوائد. متوفر داخل العرض للأميرات الصغيرات عوامة على شكل عربة أميرات بلون روز جذاب، تصلح لعمر ثلاث سنوات فأكثر، مصنوعة من مادة فينيل، مقاسات العربة 1.45سم × 1.35سم × 1.04سم، بسعر 219.00 ريالا بدلا من 328.50 ريالا، أو يمكن شراؤها بالتقسيط على 3 دفعات بقيمة 73.00 ريالا دون فوائد.

أشتري مضخة الهواء كويك فيل الكهربائية من انتيكس، فهي صممت خصيصا لكم لتسهل عليكم نفخ لعب الأطفال أو أحواض سباحة، أي غرض صغير، متوفرة بخصية 2 مفتاح ثنائي السرعات لاختيار النفخ السريع أو الضغط العالي، يعمل بقوة 220 فولت، متوفر باللون الأسود، سعر الجهاز 279.00 ريالا بدل من 349.75 ريالا أو قسط فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 93.00 ريالا دون فوائد.

أحرصي على نظافة حوض السباحة الخاص بك من الشوائب، أشتري سلة مصفاة تنظيف حمام السباحة حيث يمكنك استخدامها بكل سهولة، فهي مثالية لحمامات السباحة فوق الأرض، ويتم تنظيفها كل 24 ساعة، ومن مميزات الجهاز مقاس الخزان 12 انش،

يعمل بجهد 220 / 240 فولت، سعة تخزين الرمل 50 باند، معدل تدفق المضخة 2100 جالون في الساعة، معدل تدفق النظام 1600 جالون في الساعة، سعر الجهاز 849.00 ريالا بدلا من 1199.00 ريالا أو قسط الشراء على 3 دفعات بقيمة 283.00 ريال دون فوائد. عمر شويل - جدة عروض نهاية الصيف من saco بخصم يصل إلى 40 % على أكسسورات المسابح - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض نهاية الصيف من saco بخصم يصل إلى 40 % على أكسسورات المسابح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.