شوف ب195 ريال تقسيط ابل‎‎ ‎‎ايفون 13 برو‎‎ اللون الازرق على 24 شهر من جرير بالسعودية

موضوعنا اليوم بخصوص تقسيط ابل‎‎ ‎‎ايفون 13 من مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم مكتبة جرير باستمرار على تقديم العديد من عروض التقسيط والتخفيض على أسعار منتجاتها ولكن تعمل على تقديم ذلك وفقًا لشروط ومعايير محددة يجب أن تتم أولًا وتتوافر في العميل حتى يحصل على التقسيط، وسنقوم في سطور مقالنا التالية بموافاتكم جميع هذه الشروط حتى تكون على دراية بكل شيء بخصوص التقسيط وعمليات الاستبدال والاسترجاع.

تقسيط ابل‎‎ ‎‎ايفون 13 من مكتبة جرير

هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد متوفر في مكتبة جرير في جميع فروعها في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 4.399 ريال سعودي بعد أن كان سعره 4.699 ريال سعودي، اللون المتوفر من الهاتف هو اللون الأزرق السيريا بذاكرة تخزين داخلية حجمها وسعتها حوالي 128 جيجا بايت، الهاتف يدعم شبكة الاتصالات الجيل الخامس، قيمة القسط الشهري من سعر الهاتف يبدأ من 195 ريال سعودي والتقسيط متوفر لمدة تصل إلى 36 شهر أي ثلاث سنوات.

كيفية شراء هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس من جرير

لشراء أي هاتف من مكتبة جرير السعودية والحصول على تخفيضات وتقسيطات المكتبة يجب أن يقوم باتباع الخطوات التالية:-