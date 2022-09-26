نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خطوات شحن شدات ببجي 2022 احصل على 15000 شدة في ثواني في المقال التالي
أصبحت لعبة ببجي من أشهر الألعاب على مستوى العالم وفي وقت قياسي وأصبحت من أكثر الألعاب المحببة للأطفال والكبار، ويمكنك شحن شدات ببجي من خلال الأيدي مجانا وقد وصل عدد لاعبي ببجي حوالي ٤٠٠ لاعب لذلك يبحث هؤلاء اللاعبين عن أفضل الطرق لشحن شدات ببجي وفي هذا المقال سنتعرف عن أضمن طريقة شحن شدات ببجي.
شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي من الموقع الرسمي
يستطيع جميع اللاعبين شحن شدات ببجي في دقائق معدودة من خلال الموقع الرسمي الخاص بشراء شدات الخاصة بلعبة ببجي وان كنت ترغب في معرفة طريقة شراء الشدات الخاصة بلعبة ببجي اتبع الخطوات الآتية:
- قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بشراء شدات ببجي midas buy.
- قم بكتابة رقم الاي دي الخاص بلعبة ببجي موبايل.
- قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك سواء من خلال البطاقة الائتمانية أو عبر PayPal موبايل.
- ستظهر أمامك قائمة خاصة بجميع أنواع الشدات وأسعارها قم بتحديد الشدات التي ترغب شرائها.
- قم بالنقر فوق ادفع الآن.
- بمجرد النقر على أدفع الآن ستنتقل إلى صفحة أخرى قم بإدخال كافة البيانات الخاصة ببطاقة الدفع المطلوب منك إدخالها وبعدها يتم إرسال الشدات اليك مع سحب مبلغهم من البطاقة.
كيفية تحويل شدات ببجي من حساب إلى آخر 2022
في حالة ترغب في تحويل شدات ببجي إلى أي حساب آخر اتبع الخطوات الآتية:
- قم بتسجيل الدخول على حسابك الرسمي الخاص بلعبة ببجي على هاتفك المحمول.
- سيظهر أمامك مجموعة اختيارات اختر من بينها (ELITE UPGRADE PLUS.
- ستظهر أمامك قائمة تسمى ELITE UPGRADE PLUS اختر منها الطلب.
- سيظهر أمامك مجموعة من أسماء الأصدقاء اللاعبين لببجي.
- على اللاعب أن يختار من بينهما الحساب الذي يرغب في إرسال الشدات إليه.
- قم بالضغط على إرسال الطلب وسوف يتم الارسال بمجرد فتح اللاعب الآخر الحساب الخاص به.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خطوات شحن شدات ببجي 2022 احصل على 15000 شدة في ثواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.