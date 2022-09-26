شوف خطوات شحن شدات ببجي 2022 احصل على 15000 شدة في ثواني

أصبحت لعبة ببجي من أشهر الألعاب على مستوى العالم وفي وقت قياسي وأصبحت من أكثر الألعاب المحببة للأطفال والكبار، ويمكنك شحن شدات ببجي من خلال الأيدي مجانا وقد وصل عدد لاعبي ببجي حوالي ٤٠٠ لاعب لذلك يبحث هؤلاء اللاعبين عن أفضل الطرق لشحن شدات ببجي وفي هذا المقال سنتعرف عن أضمن طريقة شحن شدات ببجي.

شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي من الموقع الرسمي

يستطيع جميع اللاعبين شحن شدات ببجي في دقائق معدودة من خلال الموقع الرسمي الخاص بشراء شدات الخاصة بلعبة ببجي وان كنت ترغب في معرفة طريقة شراء الشدات الخاصة بلعبة ببجي اتبع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بشراء شدات ببجي midas buy.

قم بكتابة رقم الاي دي الخاص بلعبة ببجي موبايل.

قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك سواء من خلال البطاقة الائتمانية أو عبر PayPal موبايل.

ستظهر أمامك قائمة خاصة بجميع أنواع الشدات وأسعارها قم بتحديد الشدات التي ترغب شرائها.

قم بالنقر فوق ادفع الآن.

بمجرد النقر على أدفع الآن ستنتقل إلى صفحة أخرى قم بإدخال كافة البيانات الخاصة ببطاقة الدفع المطلوب منك إدخالها وبعدها يتم إرسال الشدات اليك مع سحب مبلغهم من البطاقة.

كيفية تحويل شدات ببجي من حساب إلى آخر 2022

في حالة ترغب في تحويل شدات ببجي إلى أي حساب آخر اتبع الخطوات الآتية: