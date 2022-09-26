نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول الجديدة على مئات المنتجات بأسعار تنافسية في المقال التالي

أقوى التخفيضات والخصومات ضمن عروض العثيم مول. داخل مجلة العروض تجد مئات الأصناف والسلع الغذائية مثل التونة والأرز والزيوت. والذرة الحلوة وكذلك عبوات الصلصة والتسالي وايضا الأسماك واللحوم والدواجن. بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه الطازجة والمجمدة. فضلا عن المشروبات الغازية والتوابل والمنظفات المختلفة. كما تتضمن مجلة التخفيضات الخاصة بمجموعة أسواق عبد الله العثيم العديد من المنتجات الأخرى من الملابس والمفروشات والأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية. عروض العثيم مول يمكنك شراء طقم كامل من قدور كيتشنجر جرانيت. مكون من إثنا عشرة حبة مقابل 185 ريال سعودي بدلاً من 248 ريال.

احصل على خصم يصل إلى أربعين ريال سعودي. عند شراء طقم قدور سوبر فيسا مكون من ثلاث قطع بسعر 59 ريال بدلاً من 89 ريال.

وفر مع عروض العثيم واحصل على طقم قدور كاسا بونيتا جرانيت مكون من عشر قطع بسعر 196 ريال بدلاً من 249.95 ريال سعودي. احصل على عصارة حمضيات بانيكس مقابل 85 ريال بدلاً من 127 ريال سعودي.

اصنعي أشهى المعجنات مع جهاز العجن المميز عجانة بانيكس التي تعمل بقوة موتور 400 واط. بسعر 90 ريال بدلاً من 157.55 ريال.

اشتري منشر غسيل كاسا بونيتا 18 لنشر جميع أنواع الملابس المعروض بسعر 65 ريال بدلاً من 94.95 ريال. أسواق العثيم حليب فريشكو بودرة كيس 2.25 كجم سعر الكيس 39.95 ريال بدلاً من 50.95 ريال سعودي.

اشتري حليب أبو قوس السائل 6 × 170 جم مقابل 16.95 ريال للربطة.

الزيتون من النباتات المفيدة جداً للجسم ويمكن تخليله وحفظه في المنزل. ويوفر لك العثيم زيتون جرين فارمز أخضر/ أسود وزن 350 جرام مقابل 2.95 ريال بدلاً من 7.25 ريال. اشتري عبوات كاتشب طماطم العلالي 395 جرام سعر العبوة 8.95 ريال بدلاً من 12.50 ريال.

احصل على علبة حليب لونا بودرة 3500 جرام بسعر 79.95 ريال بدلاً من 96.95 ريال سعودي.

شبيهة جبن بينار كريم قابلة للدهن 500 جرام سعر الحبة 14.95 ريال. عروض العثيم ساديا صدور دجاج وزن 450 جرام سعر الطبق 15.50 ريال بدلاً من 20.95 ريال. يمكنك استخدامها في إعداد وجبة الكوردون بلو الشهية.

اشتري كرتون يحتوي على عشر حبات من دجاج برديكس المجمد وزن الحبة 1300 جرام. مقابل 163.95 ريال بدلاً من 211 ريال.

ساديا ذرة حلوة وزن الحبة 450 جرام مقابل 6.5 ريال بدلاً من 12.25 ريال. أصابع دجاج الكبير بالجبن وزن 250 جرام سعر الحبة 7.5 ريال بدلاً من 12.75 ريال.

مرقة ماجي دجاج 24 حبة وزن الواحدة 20 جرام متوفرة مقابل 24.25 ريال فقط بدلاً من 27.25 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم مول الجديدة على مئات المنتجات بأسعار تنافسية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم مول الجديدة على مئات المنتجات بأسعار تنافسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.