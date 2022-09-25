نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنظيف الستائر علي الناشف بدون فك ولا تركيب بمكون سحري خطير بدون تعب أو مجهود هترجع جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف الستائر علي الناشف بطريقة سهلة، وبدون أن تقومي بفكها من مكانها من الممكن أن تستخدمي مكونات متميزة، وتلك المكونات تعمل على تحسين لون القماش وإزالة أي تراكمات من الملوثات والغبار قد تكون واقعة على قماش الستائر وتتسبب في مظهره الغير نظيف، وفيما يلي نقدم أبرز الطرق المثالية والسريعة، والتي من خلالها سيكون من اليسير عليك أن تقومي بغسل الستائر بأسهل الطرق وأسرعها، وتلك الطرق نوافيكم بأبرز تفاصيلها من خلال هذا التقرير الآتي.

تنظيف الستائر علي الناشف

من الممكن إنجاز مهمة تنظيف الستائر علي الناشف بكل سهولة وذلك من خلال الاستعانة بمكونات مميزة، وفي تلك الطريقة القادمة من السهل تنظيف الستائر وهي بموضعها، وذلك بكل سهولة للحصول على أفضل نتيجة، ومكونات الوصفة نتعرف عليها من خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة.

ملعقتان من مكون الكلوروكس.

ملعقتان جل التنظيف.

ماء دافئ.

ملعقتان من الديتول.

طريقة التنظيف

من الممكن أن يتم عمل الوصفة من خلال اتباع الآتي:

يتم إحضار الوعاء الملائم.

قومي بخلط مختلف المكونات سالفة الذكر.

ضعي المكونات على الخليط، وبواسطة إسفنجة يمكنك فرك مواضع البقع بالاستعمال لهذه التركيبة.

تعتبر التركيبة مميزة لتنظيف وتعقيم الستائر والتخلص من أي تراكمات على الستائر.

بعد أن يتم التنظيف، لا بد من ترك الستائر معرضة للهواء، وذلك حتى تجف تماما.

طريقة تنظيف الستائر علي الناشف

من الممكن أن تقومي باستخدام خليط بيكربونات الصوديوم المنظف والمكون من عدد من المقادير المتميزة، والتي تساعد على التنظيف، وأبرز تلك المكونات تكون كما يلي:

ملعقتان بيكربونات الصوديوم.

ملعقتان من الخل.

ملعقتان من الجل المنظف.

كمية قليلة من الكلور المخصص للأقمشة الملونة.

طريقة التنظيف

من الممكن أن تقومي بتحضير تلك المكونات لاستعمال الخليط بكل سهولة في إزالة أي بقع قد تكون موجودة بالستائر حيث تساعد مادة بيكربونات الصوديوم على التخلص التام من أي بقع أو تراكمات للغبار والبقع الزيتية، حيث تعد هذه الخلطة قوية ومن السهل أن تزيل أي بقع على سطح أي نوع من أنواع أقمشة الستائر نهائيا.