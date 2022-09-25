نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغ الشعر في البيت باللون الأحمر الثابت بدون الحاجة للكوافير في المقال التالي
صبغ الشعر بات من الأمور التي تهواها الكثير من السيدات والفتيات ويعد اللون الأحمر من الألوان الجريئة والمفضل لدى الكثير من الفتيات ويمكن بكل سهولة الحصول على ذلك اللون في المنزل بدلًا من أن يتم التوجه إلى صالونات التجميل وإليكم من خلال مقالنا التالي كيفية صبغ الشعر باللون الأحمر.
صبغ الشعر باللون الأحمر
يعتبر اللون الأحمر من الألوان الجريئة التي يتناسب مع كافة ألوان البشرة سواء أن كانت فاتحة أو غامقة ويمكن بكل سهولة صبغ الشعر باللون الأحمر دون أن يتم التوجه إلى صالونات التجميل وإليكم في السطور الآتية الأدوات التي يلزم تحضيرها في حالة صبغ الشعر باللون الأحمر.
مستلزمات لصبغ الشعر باللون الأحمر
- صبغة لون أحمر وتكون خالية من الأمونيا.
- فرشاة تستخدم للصبغ.
- قفازات من البلاستيك.
- زجاجة أكسجين.
- فازلين طبي.
- وعاء من البلاستيك.
كيفية صبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل
يمكن بكل سهولة صبع الشعر باللون الأحمر في المنزل من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- يتم الحصول على إناء من البلاستيك وبعد ذلك يتم خلط صبغة الشعر الحمراء مع الأكسجين ثم يتم خلط كافة المكونات جيدًا بالاعتماد على الفراشة ويتم الخلط لحين أن يصبح الخليط ناعم وخالي من التكتلات.
- الحرص على عدم وضع الحناء على شعر مبلل فيلزم أن يتم التأكد من أن الشعر جاف من أجل أن يتم الحصول على أفضل النتائج.
- بعد ذلك يتم وضع الفازلين على الوجه وحول منطقة الأذنين من أجل حماية البشرة وبشكل نهائي من الأثار التي تترتب على الصبغة.
- يتم تمشيط الشعر ويتم تقسيمه إلى أربعة أقسام ورفع الشعر باستخدام الدبابيس.
- بعد ذلك يتم ارتداء قفازات من البلاستيك لحماية اليدين.
- يتم صبغ كل جزء من أجزاء الشعر على حداه بداية من الأسفل إلى الأعلى باستخدام الفرشاة مع الابتعاد عن جذور الشعر فيتم صبغ الجذور في أخر 10 دقائق حتى لا تصبح فاتحة.
- يتم التأكد من أن لون الشعر أصبح ممتلأ بالصبغة.
- القيام بغسل الشعر بالمياه والشامبو ويفضل أن تكون المياه فاترة.
- بعد ذلك يتم وضع البلسم على الشعر لحين أن يصبح ناعم وبعد ذلك يتم تجفيف الشعر.
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