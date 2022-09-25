نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض العثيم مول المذهلة على مختلف الأجهزة والهواتف الذكية بخصومات عملاقة لا تفوتها LULU في المقال التالي

عروض العثيم تنفرد بتقديم أكبر تشكيلة متنوعة ومميزة على مختلف الأجهزة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. حيث أن عروض اليوم الوطني مازالت مستمرة وبقوة على مختلف المنتجات سواء أجهزة إلكترونية أوكهربائية، وكذلك أفضل أنواع السلع الغذائية المميزة التي لا نستغني عنها. ومن ضمن هذه العروض نقدم لكم من خلال مجلة العثيم أفضل وأشهر الماركات العالمية على مختلف الهواتف الذكية لا تفوت العرض. أحدث عروض العثيم مول على مختلف الأجهزة الإلكترونية بخصومات مذهلة متوفر هاتف سامسونج اي 52 المميز بسعر مميزة وهو 1199 ريال سعودي. حيث يتميز الجهاز بشبكة 5G من الجيل الخامس، ببطارية سعتها 4500 مللي أمبير، وشاشة مقاسها 6.5 بوصة. كما أن الهاتف مزود بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وداخلية سعتها 128 جيجا بايت. لعشاق ماركة أبل نوفر لكم ساعة الجيل السابع 45 في عدة فروع منها الشفاء والربوة والسويدي والدمام وغيرها. بسعر 1650 ريال سعودي.

متوفر شاشة سوبر جنرال ال اي دي 55، حيث أن الشاشة مزودة بنظام أندرويد 9.0، ورام بسعة 1 جيجا بايت. بسعر مميزة هو 1319 ريال سعودي. تخفيضات العثيم المميزة على الأجهزة المنزلية احصل على خصم 100 ريال على طقم قدور سويت هوم غير لاصق، متوفر بعدد 10 قطع، بسعر 165 ريال بدلاً من 265 ريال سعودي. أقوى خصومات ALOthaim على الأجهزة الكهربائية احصل على خصم 90 ريال على فرن اي تي سي كهربائي، سعة الفرن 45 لتر، بسعر 239 ريال بدلاً من 329 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أحدث عروض العثيم مول المذهلة على مختلف الأجهزة والهواتف الذكية بخصومات عملاقة لا تفوتها LULU - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث عروض العثيم مول المذهلة على مختلف الأجهزة والهواتف الذكية بخصومات عملاقة لا تفوتها LULU على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.