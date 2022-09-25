شوف عروض اكسترا للجوالات والأجهزة extra بخصومات اليوم الوطني السعودي والدفع بالتقسيط

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والأجهزة بخصومات اليوم الوطني السعودي 92 الذي يضم أقوى الأجهزة الإلكترونية بأفضل سعر والدفع بأنظمة تقسيط اكسترا extra المختلفة، مع العديد من التسهيلات التي يقدمها المتجر في ما وصل إلى 47 معرض في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع التي نالت رضا كل العملاء القدامى والجدد.

عروض اكسترا للجوالات والأجهزة بخصومات اليوم الوطني السعودي والدفع بالتقسيط

تتيح تخفيضات اكسترا فرصة كبيرة لشراء كل ما ترغبون فيه من الجوالات والأجهزة بأرخص سعر في السعودية، حيث ضم الكتالوج الجديد مختلف الماركات العالمية التي عليها إقبال كبير من العملاء، والخصومات مستمرة معكم حتى الأول من شهر أكتوبر 2022، مع كود خصم إضافي بنسبة 10% بدون حد أقصى.

عروض اكسترا للجوالات

تقدم اكسترا عروض جديدة ضمن تخفيضات اليوم الوطني السعودي الذي بدأ الإحتفال به داخل المملكة منذ أيام، ولكونه مناسبة هامة لدى كل السعوديين، تزداد فيه التخفيضات والإحتفالات، ولهذا يعد فرصة عظيمة لشراء الجوال الذي:ترغبون فيه من إصدارات ايفون iphone أو شاومي xiaomi، أو أوبو، أو موتورولا.

تخفيضات اكسترا ألبوم الوطني

تحتوي الخصومات في التالي على أسعار الشاشات الذكية في السعودية من ماركات سامسونج samsung وال جي على موقع اكسترا اون لاين الإلكتروني، فهي من أشهر الشاشات في المملكة وأكثرها طلبًا، ويوجد العديد من المقاسات المناسبة لكل المساحات، كما يوجد تقنيات مختلفة وفقًا لموديل جهاز التلفاز وطرازه.

تقسيط اكسترا extra

يضم متجر أكسترا السعودية العديد من أجهزة المنزل الحديث، والتي لا يمكن الإستغناء عنها لأي أسرة، ويوجد في التالي تخفيضات كبيرة على أيعار أجهزة مكيف الهواء من مارمات شهيرة، بجانب أسعار مغرية جدًا لأجهزة كي الملابس، وكل النعروضات متاحة للشراء بتقسيط يبدأ من 8 ريال سعودي شهريًا.

كنتم مع أقوى الخصومات التي قدمتها لكم متاجر إكستر في السعودية لفترة محدودة بمناسبة إحتفالات اليوم الوطني السعودي الحالية، وللمزيد من الخصومات والتنزيلات عليكم متابعتنا يوميًا والإنضمام إلى نشرة الإشعارات من خلال الضغط على زر المتابعة.