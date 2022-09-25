نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مواصفات وحش ابل الجديد أيفون 14 برو ماكس عملاق التصوير وأماكن توافره في المقال التالي
زاد الضغط على محركات بحث جوجل عن هاتف أيفون 14 برو ماكس الحديث، والتي أطلقته شركة أبل العالمية المشهورة، حيث يبحث الناس عن مواصفات الجهاز والعيوب والمميزات الخاصة به، كما يبحث الناس أيضا عن سعر الهاتف في الدول المختلفة، كما حصل هذا الجهاز على تقييم عالي جدا من الناس فور إطلاقه، كما أنه يحمل مواصفات وسمات مختلفة عن أي إصدار آخر، فهو مبهر من حيث التصميم والنظام الداخلي للجهاز.
أيفون 14 برو ماكس
يعتبر أيفون 14 برو ماكس من الهواتف التي أصدرت ضجة في العالم فور إطلاقها، حيث حرص الناس على شراء الهاتف الجديد لشركة أبل، والتي أقامت مؤتمر خاص بالإصدار الجديد، إليك أهم سمات أيفون 14 برو ماكس:
- أيفون 14 برو ماكس مميز من حيث الشكل الخارجي، فهو هاتف يختلف عن أي إصدار آخر، وذلك لأن تصميمه من الخارج زجاجي حساس للغاية، عليك استخدامها بحذر شديد، وذلك عن طريق وضع شاشة زجاجية خفيفة على الشاشة الأصلية للجهاز، كما عليك وضع عدسات خاصة بالكاميرات لتجنب الاتربة.
- كما يتميز بشكل كبير بالنظام الداخلي للهاتف، يكون الهاتف من الداخل في غاية النظام، كما أن المساحة الداخلية هائلة بالنسبة له، يمكنك تحميل الكثير من التطبيقات والألعاب، الجهاز سريع للغاية ويعمل بأعلى كفاءة.
أماكن بيع هاتف أيفون 14 برو ماكس
يمكنك الحصول على الهاتف من أكثر من مكان، يصعب توافر الهاتف في بداية إصداره في أماكن بيع الهواتف العادية، لذلك إليك أماكن توفره:
- يمكنك الحصول على الهاتف من الصفحة الرسمية لشركة أبل، عن طريق الشحن من دولة لدولة.
- يمكنك البحث على محرك جوجل عن تطبيقات بيع هواتف أيفون، والنظر إلى تقييم التطبيق لضمان شراء الجهاز.
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