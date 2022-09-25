نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريب مواصفات وسعر جالكسي اس Galaxy S23 في مصر والسعودية والكويت في المقال التالي
هواتف سامسونج دائما تأتي بجودة وأداء عالي للغاية، لذا فإن شركة سامسونج دائما في المقدمة ومن ضمن آخر الإصدارات التي سيتم طرحها للجمهور هو هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 وحظى الهاتف بشهرة كبيرة وبالتأكيد ستزداد عملية الشراء فور اطلاق الهاتف والذي سيكون في بداية العام المقبل، ونال الهاتف شهرة كبيرة بسبب مميزاته ومواصفاته التي تتماشى دائما مع التقدم التكنولوجي المستمر، ولذلك سنقدم لكم مواصقات الهاتف وسعره في بعض البلدان.
مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي اس 23
الهاتف حاليا غير متوفر في الأسواق، وذلك لأنه سيتم طرحه في بداية 2023 لكن مواصفات الهاتف تم الإعلان عنها من قبل شركة سامسونج وتتمثل مواصفاته في:
- ذاكرة التخزين للهاتف يوجد منها فئات عديدة، لكن الفئة الكبرى هي 512 جيجابايت.
- يمتلك الهاتف ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت.
- يأتي الهاتف بكاميرا أمامية واحدة وأربع كاميرات خلفية تختلف دقة كل كاميرا عن الأخرى.
- بطارية الهاتف رائعة لأن يتم شحنها في وقت قصير كما أنها تأتي بقوة 66 واط والشحن الللاسكلي يأتي بقوة 33 واط.
- تعمل سماعة الهاتف على منع الضوضاء والضجيج، كما أن الهاتف يمتلك سماعات ستيريو ومكبر للصوت.
سعر الموبايل في بعض الدول
أعلنت شركة سامسونج عن سعر الهاتف والذي سيتم تواجده قريبا في الأسواق، لذلك سنذكر سعر الهاتف في البلد الأكثر تساؤلا عن السعر لذا عليكم بمتابعة الآتي:
- سعر الهاتف بالدولار الأمريكي يصل إلى 1290.
- يصل السعر في السعودية إلى 4330 ريال سعودي.
- يصل السعر إلى 1.915.250 دينار في العراق.
- كما أنه من الممكن أن يصل سعر الهاتف في مصر إلى 21199 جنيه مصري.
- حيث أنه وصل سعر الهاتف في الهند يصل إلى 95580 روبية.
- بالإضافة إلى ذلك نجد أن سعر الهاتف يصل إلى 250 دينار في الكويت.
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