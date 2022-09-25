“على الطريقة الإسكندراني” طريقة عمل الحواوشي في المنزل زي المحلات

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نقدم لكم اليوم طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني في المنزل مع ضمان طعم زي المحلات بل أفضل مع مكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة، وتعتبر أيضا وجبة جديدة بعيد عن الفرخ واللحمة، ليس علي كل ربة منزل الا اتباع الخطوات التي سوف يتم ذركها لاحقا سواء من مقادير من أجل تحضيرها أوخطوات أعدادها، حيث نحرص دائما في موقعنا ثقفني تقديم أسهل الأكلات والأقل تكليفا مع ضمان طعم لا يقاوم,
مقادير عمل الحواوشي الإسكندراني
لكل ربه منزل نقدم لكم اليوم مقادير عمل الحواوشي الإسكندراني في المنزل مع ضمان طعم يفوق طعم المطاعم بمراحل كبيرة، وتأتي المقادير كالأتي :
- أولا: أحضار ثلاث أكواب من الدقيق.
- ثانيا: عدد واحد معلقة كبيرة من اللبن البودرة,
- ثالثا: عدد واحد معلقة كبيرة سكر.
- رابعا: عدد معلقة واحده كبيرة من من الخميرة الفورية.
- خامسا: 3/4 من الزيت ( لا يشترط نوع معين ومن الممكن أستخدام نفس نوع الزيت المستخدم للطعام في المنزل)
- سادسا : نصف كيلو لحمة مفرومة.
- سابعا: نصف كيلو بصل مع مراعاة فرمة جيدا لدرجة النعومة.
- ثامنا : عدد ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر متوسط الحجم مع فرمة فرما ناعما ( لمحبي الأكل الحراق كم الممكن أضافه فلفل حراق).
- تاسعا: معلقة صغيرة من البهارات المشكلة أو بهارات الحواوشي ( متواجدة في محلات العطارة).
- عاشرا : أضافه ملح وفلفل.
طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني
بعد أحضار مقادير التي تم ذكرها سابقا اليكي طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني فيما يلي :
- وضع الخمير والسكر مع اضافه 1/4 كوب من الماء في وعاء، ثم التقليب جيدا مع وضعة في مكان دافئ لمدة ربع دقيقة في وعاء أخر.
- وضع الدقيق واللبن البودرة مع أضافه الزيت، مع مراعاة العجن جيدا، مع أضافه خليط من الخمير مع أستمرار العجن وأضافه المياه تدريجيا حتي الوصل إلي عجينة طرية ومتماسكة.
- قومي بتغطية الوعاء بفوطة نظيفة ووضعة لمدة 60 دقيقة في مكان دافئ.
- وضع اللحمة والبصل والفلفل الأخضر والحار والفلفل الأسود و الملح والبهارات وعجنهم جيدا.
- قومي بغطاء الوعاء ووضعة في الثلاجة لمدة ساعة.
- قومي بتسخين الفرن لدرجة حرارة 180.
- يتم تقسيم العجين واللحم إلي كرات، ثم فرد الكرة الأولي وفرد كرة اللحم فوق كرة العجين.
- فرد كرة العجين ثم فوقها اللحمة و قومي بأغلاق طرفي العجين بالشوكة.
- دهن الوجه بالزبدة، ووضعها في صنية مدهونة زيت.
- وضع الصنية في الفرن لمدة 25 إلي 30 دقيقة حتي يصل إلى اللون الذهبي.
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