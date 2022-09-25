شوف العثيم مول يقدم خصومات حصرية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

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العثيم مول يقدم خصومات حصرية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي تقدم أسواق عبد الله العثيم الكثير من العروض والخصومات المميزة على أفضل المنتجات ذات الجودة العالية والتي يمكنك التعرف عليها من خلال زيارة أسواق عبد الله العثيم، حيث يمكنك الحصول خصومات مميزة عند شرائك للأجهزة الكهربائية والإلكترونية من الجوالات وغيرها من الأجهزة المميزة، كما يمكنك الحصول على جميع مقاضيك الشهرية وجميع احتياجات أسرتك من المنتجات الغذائية من اللحوم الطازجة، وأكياس الدجاج، والخضروات والفواكه الطازجة والمعلبات والعديد من المنتجات الأخرى المميزة، وتكون العرض سارية من يوم 21 سبتمبر إلى 27 سبتمبر أو حتى نفاذ الكمية. العثيم مول يقدم عروض حصرية قم بالحصول على دجاج ساديا مجمد 5 × 1300 جرام + فليه دجاج بوزن 750 جرام. فقط بسعر 92 ريال سعودي للكرتون. كذلك يمكنك الحصول على دجاج بروستيد كلاسيك شرائح / فليه بوزن 750 جرام . فقط بسعر 24.50 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على دجاج ناجتس مقرمش من ساديا بوزن 750 جرام. فقط بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي للحبة.

قم أيضا بشراء انجوس برجر بقري من ساديا بوزن 240 جرام فقط بسعر 11.50 ريال سعودي بدلا من 14.50 ريال سعودي للحبة.

اشتري دجاج مجمد من ساديا بوزن 1000 جرام. بسعر 169.95 ريال سعودي بدلا من 204 ريال سعودي للكرتون.

كذلك يمكنك شراء برجر بقري من ساديا بوزن 1344 جرام. فقط بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 41.95 ريال سعودي للحبة. خصومات مميزة من العثيم مول اشتري برجر السنبلة بقري عدد 20 حبة بوزن 1000 جرام من أسواق العثيم مول. فقط بسعر 20.95 ريال سعودي بدلا من 30.50 ريال سعودي للحبة. بالإضافة إلى خضار مشكل فاصولياء بازلاء بوزن 400 جرام فقط بسعر 6.25 ريال سعودي للحبة.

كذلك يمكنك الحصول على بيتزا السنبلة سوبر سوبريم بوزن 420 جرام. فقط بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 20.95 ريال سعودي للحبة.

قم أيضا بشراء بازلاء خضراء / خضار مشكل بوزن 900 جرام. فقط بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 15.50 ريال سعودي للحبة. عروض أسواق العثيم مول احصل على صدور دجاج طرية من رويال. فقط بسعر 22.95 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال للحبة.

كذلك يمكنك الحصول على ستربس دجاج بالثوم من رويال بوزن 750 جرام. بسعر 19.95 ريال للحبة.

اشتري مسحب الدجاج حراق أو عادي بوزن 750 جرام. بسعر 20.95 ريال للحبة.

قم أيضا بشراء عجينة جلاش / كنافة / بقلاوة من السنبلة بوزن 500 جرام بسعر 7.25 ريال سعودي للحبة. عمر شويل - جدة العثيم مول يقدم خصومات حصرية بمناسبة اليوم الوطني السعودي - ثقفني

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