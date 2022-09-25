انت الان تتابع خبر طريقة عمل الملبن.. حضريه في البيت لولادك واستعدوا للإحتفال بالمولد النبوي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تزامنًا مع اقتراب عيد المولد النبوي الشريف تبحث السيدات عن طريقة عمل الملبن منزليًا، خاصة مع ارتفاع أسعاره جاهزًا، لذلك فإن فكرة إعداده في المنزل تعدّ فكرة جميلة ينقصها في معرفة المقادير والمراحل بحرفيّة للحصول على أفضل مذاق وكمية جيدة، حضّريه هذه السنة في المنزل وسوف تعجبك الفكرة وتعتمدينها كل عام، إليك تفاصيل الوصفة.

طريقة عمل الملبن

مدة التحضير: نصف ساعة.

الكمية: نصف كيلو من الملبنملاحظة: يمكنك زيادة المقادير لمضاعفة الكمية في حال اردت.

السعرات الحرارية: 590 سعرة حرارية لكل 100 غ من الملبن (السادة).

مكونات عمل الملبن

كوب من الماء.

ثلاث ارباع كوب من السكر.

ربع كوب من النشاء.

ملعقة ممتلئة من بودرة الجيلاتين.

ملاحظة: حاولي استخدام نفس الكوب لجميع المكونات.

طريقة تحضير الملبن

ابدأي بإذابة الماء والنشاء على البارد.

ثم ضعيهم على النار وتدريجيًا أضيفي السكر حتى يذوب تمامًا.

بعد ذلك اتركي الخليط يغلي 15 دقيقة.

ثم اسكبيه في صينية كبيرة بسماكة متوسطة.

الآن قطّعيه غلى مكعبات باستخدام سكين مبلوبة بالنشاء.

يمكنك استخادم اي ملون طعام غن أردت.

بالهناء والشفاء.