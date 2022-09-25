شوف لا تفوتك الفرصة ايفون ١٣ برو ماكس بسعر خيالي وبالتقسيط من أمازون السعودية

يستطيع عملاء أمازون السعودية اقتناء هاتف ايفون ١٣ برو ماكس بالتقسيط وبسعر خيالي، خاصة بعد الإعلان عن هاتف ايفون ١٤ وطرحة بالأسواق العالمية والعربية، وتقدم الشركة تسهيلات كبيرة في السداد حيث يستطيع عملاء أمازون تقسيط الجوال على ١٢ شهر وبدون أي فوائد، ودائمًا بعد الإعلان عن الهواتف الجديدة من شركة آبل تنخفض أسعار الإصدارات السابقة، وتتميز جوالات ايفون بالمتانة والقوة والشياكة في التصميم ويقبل على شرائها المواطنين في السعودية ودول الخليج، ويعتبرونها مظهر من مظاهر التباهي والتفاخر بينهم، كما يتميز هاتف iPhone 13 pro Max بأنه يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، كما يحتوي على معالج قوي يجعل الهاتف يعمل بسلاسة وسهولة كبيرة مهما كان عدد الملفات الموجودة عليه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض وتخفيضات ايفون ١٣ برو ماكس من أمازون السعودية وسعر الجوال بالتقسيط ومواصفاته.

سعر ايفون ١٣ برو ماكس بالتقسيط من أمازون السعودية

سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر iPhone 13 pro Max بالتقسيط من أمازون السعودية وهو كما يأتي:-

سعر الجوال قبل الخصم ٥٦٩٩ ريال سعودي.

ثمن الهاتف بعد الخصم ٤٨٨٩ ريال سعودي، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة، وبنسبة خصم 14%.

القسط الشهري على الجوال ٤٠٧.٤٢ ريال سعودي لمدة ١٢ شهر وبفائدة 0%.

تشترك عدة بنوك سعودية في تقسيط جوال iPhone 13 pro Max .

. تبلغ سعة الذاكرة الداخلية الصلبة للهاتف ٢٥٦ ريال سعودي، وسعة الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت كما يتضمن الهاتف توصيل مجاني.

يستطيع أي عميل إرجاع الهاتف بالمجان وبدون أي رسوم إضافية.

مواصفات iPhone 13 pro Max

يحتوي جوال ايفون ١٣ برو ماكس على مواصفات كبيرة لا توجد في أي هاتف ذكي بالعالم وهى كما يلي:-

الجوال يقوم بدعم الاتصال قريب المدي وذلك من خلال خاصية الـ NFC. يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، كما يقوم بدعم باقي الشبكات الأخرى. يقاوم الماء حتى ستة أمتار تحت الماء لمدة ٣٠ دقيقة، كما يدعم مقاومة الغبار. الهاتف يأتي مصنوع من الزجاج، كما يأتي بإطار جانبي مصنوع من الاستانلس ستيل. الجوال يدعم تشغيل عدد ٢ شريحة اتصال الأولى نوعها نانو SIM، والشريحة الثانية إلكترونية نوعها eSim. يحتوي على معالج قوي من نوع A15 Bionic، يعمل بتكنولوجيا ٥ نانو، كما يأتي بمعالج رسومي نوعه Apple GPU 5 Core خماسي النواة.

مواصفات كاميرات ايفون ١٣ برو ماكس

يحتوي جوال iPhone 13 pro Max على ٤ كاميرات خلفية و٢ كاميرا أمامية ومواصفاتهم كما يأتي:-