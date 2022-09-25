شوف أقوى العروض من العثيم مول بمناسبة اليوم الوطني السعودي

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أقوى العروض من العثيم مول، يعد العثيم مول من أفضل المتاجر التي يمكنك زيارتها في المملكة العربية السعودية حيث أنه يعد من أكبر وأفضل الأماكن التي تقوم بتقديم أفضل المنتجات ذات الجودة العالية كما أن أسواق العثيم مول تقوم بتقديم العديد من العروض والخصومات المميزة على جميع احتياجاتك الشهرية وجميع احتياجات أسرتك وتشكيلة متنوعة من أفضل المنتجات، ويمكنك التعرف في هذا الأسبوع على خصومات بأسعار تنافسية على الأجهزة الكهربائية، ومستلزمات المطبخ، والجوالات، وشاشات التلفاز بالعديد من الأنواع والأحجام المختلفة والعديد من المنتجات الأخرى التي يمكنك التعرف عليها من خلال قراءة السطور القادمة. أقوى العروض من العثيم مول قم بالحصول على زيت دوار الشمس من نور 2 ×1.5 لتر + 500 مل. فقط بسعر 44.95 ريال سعودي بدلا من 61.95 ريال سعودي للربطة. اشتري أيضا زيت دوار الشمس من نور بسعة 1.5 لتر. فقط بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 28.95 ريال سعودي للحبة.

قم أيضا بالحصول على زيت زيتون من الباشا بسعة 500 مل. فقط بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 16.95 ريال سعودي للحبة.

كذلك يمكنك الحصول على زيت زيتون من الجوف بسعة 500 مل. فقط بسعر 18.95 ريال سعودي بدلا من 27.95 ريال سعودي للحبة.

قم أيضا بشراء زيت زيتون من رحمة بكر زجاج بسعة 500 مل. فقط بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 22.95 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على زيت زيتون ساسو علب بسعة 800 مل. بسعر 42.95 ريال سعودي 49.95 ريال سعودي للحبة. عروض أسواق عبد الله العثيم قم بالحصول على شبيهة جبن بوك موزاريلا مبشور بوزن 1 كيلو جرام عند زيارة العثيم مول. فقط بسعر 31.95 ريال سعودي بدلا من 47.95 ريال سعودي للحبة. كذلك يمكنك الحصول على شبيهة جبن بوك مثلثات عدد 8 حبات 5 × 120 جرام. فقط بسعر 12.95 ريال للحبة.

اشتري أيضا جبن بوك كاسات كريم 2 × 900 جرام. بسعر 44.95 ريال للربطة.

بالإضافة إلى جبن كرافت شيدر علب 8 × 50 جرام. بسعر 24.95 ريال سعودي للربطة. خصومات العثيم مول اشتري كريمة نادك للطبخ بسعة 500 مل. بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 15.95 ريال سعودي للحبة.

قم أيضا بشراء حليب كامل الدسم طويل الأجل من نادك 18 × 200 مل. بسعر 28.95 ريال سعودي للكرتون.

كذلك يمكنك شراء زبدة نادك غير مملحة بوز 500 مل. بسعر 19.95 ريال سعودي للحبة.

احصل على حليب كابتن حليب بالشوكولاتة 18 × 185 مل. بسعر 28.95 ريال للكرتون. عمر شويل - جدة أقوى العروض من العثيم مول بمناسبة اليوم الوطني السعودي - ثقفني

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