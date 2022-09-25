انت الان تتابع خبر هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. دار الإفتاء حسمت الجدل ووضحت كل شيء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت دار الإفتاء المصرية بالرد على سؤال هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟، وهو الذي انتشر بشكل كبير بين الكثير من المسلمين الذين يريدون أن يحتفلوا بهذه المناسبة المميزة، ولذلك حرصت على توضيح كل الأمور أمام جميع المسلمين.

رد الإفتاء على سؤال هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟وأعلنت دار الإفتاء المصرية أنه كان قديماً يتم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف صلوات الله وسلامه عليه، ويتم إحياء هذه الليلة العظيمة بالعديد من الطرق ومنها إطعام الطعام وتلاوة القرآن الكريم والأذكار والإنشاد والمدح في الرسول صلى الله عليه وسلم والإكثار من الصلاة والسلام عليه.

ولذلك أكدت دار الإفتاء أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يجوز، وذلك لأنه يعبر عن الفرحة والحب الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أصل من أصول الإيمان وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال “لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ” رواه البخاري.