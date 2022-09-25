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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على السلع الغذائية حتى 27 سبتمبر 2022 في المقال التالي
تقدم بنده السعودية عروض على السلع الغذائية بمختلف أنواعها، ويسري هذا العرض من الأربعاء 25 صفر 1444 هجرية إلى الثلاثاء الموافق 1 ربيع الأول 1444 هجرية أو حتى نفاذ الكمية، وفي حال الشراء بكمية تتجاوز الكمية المحددة سيتم احتساب السعر الأصلي بدون سعر العرض، ودائماً تقدم بنده السعودية تخفيضات على كل المنتجات التي يحتاج إليها المستهلك، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم مجموعة من عروض بنده السعودية على السلع الغذائية.
عروض بنده السعودية على منتجات الألبان
تتوفر عروض على منتجات الألبان وهي كما يلي:
- خليط زبدة غير مملحة فونتا بيور بسعر 14,95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 22,95 ريال سعودي.
- جبنة حلوم أسترا بسعر 38,95 ريال سعودي بدلاً من 54,95 ريال سعودي.
- جبن أبيض حلواني إخوان بسعر 22,95 للكيلو بدلاً من 32,95 ريال سعودي.
- زبدة طبيعية غير مملحة المراعي (100 جرام) بسعر 10,95 ريال سعودي بدلاً من 13,90 ريال سعودي.
- شرائح الجبن شيدر المراعي (400 جرام) بسعر 13,95 ريال سعودي بدلاً من 19,95 ريال سعودي.
- جبنة بالقشطة مربعات المراعي 6 قطع (108 جرام) بسعر 12,95 ريال سعودي بدلاً من 14,85 ريال سعودي.
تخفيضات على الدواجن
- ساديا 5 حبات دجاج 1300 جرام + فيليه دجاج 750 جرام بسعر 89,95 ريال سعودي بدلاً من 92 ريال سعودي.
- ساديا صدور دجاج 2,5 كيلو جرام بسعر 56.95 ريال سعودي للحبة بدلاً من 89,95 ريال سعودي.
- ساديا دجاج مجمد 1100 جرام بسعر 17,50 ريال سعودي للحبة بدلاً من 19,95 ريال سعودي، أما الكرتون (10×1,1 كيلو جرام) يباع بسعر 174,95 ريال سعودي بدلاً من 214,95 ريال سعودي.
- ساديا دجاج مجمد (1500 جرام) بسعر 19,95 ريال سعودي بدلاً من 24,95 ريال سعودي، أما الكرتون (8×1,5 كيلو جرام) يباع بسعر 159,95 ريال سعودي بدلاً من 206,95 ريال سعودي.
عروض على الزيوت
- زيت زيتون بكر ممتاز رحمه (500 مل) بسعر 14,95 ريال سعودي بدلاً من 21,95 ريال سعودي.
- زيت زيتون بكر ممتاز أوندليفا (500 مل) بسعر 14,95 ريال سعودي بدلاً من 24,95 ريال سعودي.
- زيت زيتون بكر الراقي (500 مل) بسعر 14,95 ريال سعودي بدلاً من 19,95 ريال سعودي.
- زيت زيتون بكر ممتاز فيكتوريا (2 لتر) بسعر 59,95 ريال سعودي بدلاً من 89,95 ريال سعودي.
- مزيج من زيت زيتون بكر ومتبقي الزيتون غصن الذهب (500 مل) بسعر 9,95 ريال سعودي بدلاً من 14,95 ريال سعودي.
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