شوف عروض من العثيم مول بمناسبة اليوم الوطني السعودي

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عروض من العثيم مول،بمناسبة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية تقدم أسواق عبد الله العثيم أقوى العروض المميزة على كافة احتياجاتك الشهرية كما يمكنك التعرف على تشكيلة متنوعة من أفضل المنتجات عند زيارة أسواق العثيم مول، حيث يمكنك الحصول على اللحوم الطازجة، وأكياس الدجاج، والمعلبات، والخضروات والفواكه الطازجة، والأرز، والزيوت ذات الجودة العالية والعديد من المنتجات الأخرى التي يمكنك الحصول عليه بأسعار مميزة، كذلك يمكنك التعرف على الأجهزة الإلكترونية من الجولات وشاشات التلفاز، والأجهزة الكهربائية، ومستلزمات المطبخ، ومستلزمات التنظيف، ومنتجات العناية الشخصية والكثير من العروض الأخرى التي يمكنك التعرف عليها من خلال بروشور العروض. عروض من العثيم مول قم بالحصول على محضر طعام مولينكس بسعة 2.4 لتر. فقط بسعر 195 ريال سعودي بدلا من 469 ريال سعودي للحبة. كذلك يمكن الحصول على طقم عشاء ديفا اوبل عدد 44 قطعة. فقط بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي للحبة.

قم أيضا بشراء قدر ضغط المنيوم من السيف بسعة 9 لتر. فقط بسعر 130 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي للحبة.

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احصل أيضا على طقم قدور بامكو عدد 9 حبة. فقط بسعر 255 ريال سعودي بدلا من 329 ريال سعودي للحبة.

كذلك يمكنك شراء مايكرويف من السيف بسعة 20 لتر. فقط بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 369 ريال سعودي للحبة. أسواق عبد الله العثيم قم بشراء فرن اي تي سي كهربائي من العثيم مول بسعة 45 لتر. فقط بسعر 239 ريال سعودي بدلا من 329 ريال سعودي للحبة. كذلك يمكنك شراء مايكرويف ديجيتال من كيون بسعة 20 لتر. فقط بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي للحبة.

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احصل أيضا على سخان سندوتش بشواية من كينوود فقط بسعر 99 ريال بدلا من 149 ريال للحبة. عمر شويل - جدة عروض من العثيم مول بمناسبة اليوم الوطني السعودي - ثقفني

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