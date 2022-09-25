شوف بمناسبة العيد الوطني تقدم saco أقوى الخصومات تبدأ من 25 % حتى 40 %

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توفر لَك ساكو ممسحة بخار كي تعقمي منزلك بالكامل عند استخدامك أيها وطريقة استخدامها سهلة وبسيطة، ممسحة بخار باور فريش 3 × 1 تتميز بصغر حجمها ورفيعة وخفتها ويمكن لأطفالك استخدامها لمساعدتك بكل سهولة، حيث تتميز بإزالة 99.9٪ من الجراثيم والبكتيريا بفضل التنظيف البخاري المثالي، تعمل بقوة 1500 وات، ومدة تشغيلها متواصلا ربع ساعة، توافر بالمتجر بألوان عديدة وجذابة، بها خزان مياه بسعة 350 مل، وتتمتع بطول سلك 7.6 أمتار، كما يمكنك تثبيتها على الحائط، تباع بسعر 699.00 ريالا بدلا 999.00 قسما فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 233.00 ريالا دون فوائد مع تمارا.

أشتري مكنسة كلين فيو الكهربائية أسطوانة الشكل، متوفرة بلون الأحمر والأسود، والتي تعمل بتقنية الإعصارات الجافة المتعددة، وقوة شفطها يصل إلى 273 واتا، حيث يتميز طول الخرطوم 1.65 سم، يتوافر بداخلها كيس لم القمامة والأتربة والأتساخات بسعة 2.2 لتر، وتساعد في شفط سريع للأتربة والغبار من على الأثاث والأرضيات ومجهزة بفلتر ضد البكتريا، تتميز بعصا معدنية قابلة للتمديد والطي، قابلة للحمل والتنقل بها من مكان، كما أن حركتها سريعة، يمتد طول السلك إلى ستة أمتار، حيث تعمل بقوة كهرباء تصل إلى 2000 واط، الجهد الكهربائي الداخلي يعمل بقوة 240 / 220، سعر المكنسة 450.00 ريالا بدلا من 699.00 ريالا يمكنكم التقسيط على 3 دفعات بقيمة 150.00 ريالا دون فوائد. تقدم saco أقوى الخصومات تبدأ من 25 % حتى 40 % ممسحة بخار محمولة باليد، تعمل لمدة خمس عشرة دقيقة، لها عدة ألوان جذابة ويتوفر بالعرض لوني الأزرق والرمادي، القوة الكهربائية للمسحة 1050 واطا، وطول الخرطوم 0.8 مترا، تتميز بصغر حجمها وخفيفة في الوزن وسهلة الحمل والاستخدام، وتعمل بالتنظيف البخاري الذي يقضي تماما على الجراثيم والبكتيريا بنسبة 99.09 %، بسعر 244.00 ريالا بدلا من 349.75 ريالا قسط فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 81.33 ريالا دون فوائد. عمر شويل - جدة بمناسبة العيد الوطني تقدم saco أقوى الخصومات تبدأ من 25 % حتى 40 % - ثقفني

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