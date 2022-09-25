نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على لعبةEfootball الجديدة كيفية التنزيل الحديثة في المقال التالي
تعتبر هذه اللعبة من أهم الألعاب الخاصة بالرياضة الذي يفضلها الكثير من الأشخاص، فمن خلالها تستطيع لعب الكثير من الجولات الحقيقية مع مشاركة أشخاص حقيقيين مع جميع دول العالم، فهي توفر لك الكثير من الخصائص والمميزات التي لا تحتوي عليها بعض الألعاب الأخري، كما أنها مسلية للغاية للأشخاص الذين يفضلون كرة القدم، ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث أكثر عن كل ما يخص لعبة أي فوتبول بالتفاصيل.
معلومات حول لعبة Efootball
تحتوي هذه اللعبة على بعض المعلومات الهامة التي سوف نتحدث عنها بالتفصيل من خلال هذه الفقرة :
- يتم تصنيف لعبة أي فوتبول من ضمن الألعاب الخاصة بالرياضة.
- يوجد أكثر من 100 عملية تحميل مرتبطة بهذه اللعبة من خلال المتاجر الرسمية المتاحة على الهواتف الذكية.
- حجم البرنامج الخاص بهذه اللعبة هو 2.71 MB .
- المتطلبات الخاصة بهذه اللعبة هي نظام تشغيل أندرويد 7.0 أو من الأفضل أن يكون الإصدار أحدث من هذا.
- المطور الخاص بهذه اللعبة هو KONAMI.
آخر تاريخ تحديث خاص بهذه اللعبة كان في الرابع والعشرين من شهر يوليو لعام 2022 ميلادية.
- تم إصداره أو نسخة لهذه اللعبة في الثالث والعشرين من شهر مايو لعام 2017 ميلادية.
لمحة سريعة حول لعبة Efootball
من خلال هذه الفقرة سوف نتحدث عن بعض التفاصيل التي تخص هذه اللعبة بشكل دقيق ومفصل :
- تعتبر هذه اللعبة من أفضل الألعاب الرياضة الموجودة على الإطلاق.
- سوف تتمكن من اختيار أفضل اللاعبين وضمهم إلى الفريق الخاص بك.
- سوف تتمكن من اللعب مع أشخاص حقيقيين داخل الجولة.
- سوف تتمكن من الانضمام أنت وأصدقائك إلى فريق واحد في نفس الجولة.
- يجب الإتصال بالإنترنت أثناء تشغيل هذه اللعبة بالإضافة إلى ادخل الحساب الرسمي للفيس بوك الخاص بك.
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