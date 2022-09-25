مساعدة مالية إماراتية تصل ل 90 ألف درهم للمحتاجين دون استرداد

تقوم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بإعطاء مساعدات مالية وعينية لكل المحتاجين من أي جنسية غير محددة بالجنسية الإماراتية فقط، قامت مؤسسة آل مكتوم بتحديد مجموعة من الشروط والأحكام للأشخاص الحاصلين على المساعدات المالية، وأيضًا الفئات الأكثر احتياجا للحصول على هذه المساعدات، لضمان وصول الإعانات المادية إلى الأكثر استحقاقا بها ومن خلال مقالنا سوف نستعرض لكم ما هي تلك الشروط ومن هم الفئات المستحقين للمساعدات المالية، وأيضًا طريقة الوصول للمؤسسة.

الفئات المستحقة للمساعدات المالية الاماراتية

قامت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بتحديد الفئات المستحقة للمساعدات وهم:

المواطنين المقيمين بالإمارات يحملون الجنسية الإماراتية.

المغتربين المتواجدين على أرض الإمارات ولا يستطيعون تحمل مسئوليات معيشتهم.

المواطنين التابعين لمجلس التعاون الخليجي يحملون جنسية بلد في الوطن العربي.

شخص غير إماراتي يقيم على الأراضي الإماراتية ومتزوج من امرأة تحمل الجنسية الإماراتية، ويحتاجون للمساعدات المالية.

سيدة مطلقة من زوج إماراتي أيا كان جنسيتها مقيمة في الأراضي الإماراتية، ولديها أبناء لا تستطيع الصرف عليهم.

شروط الحصول على مساعدات مالية إماراتية

وضعت المؤسسة مجموعة من الشروط تحدد مدى استحقاق الشخص للمساعدات المالية وهي:

أم يقوم رب الأسرة بتقديم طلب الحصول على المساعدات المالية الإماراتية.

التأكد من أن رقم الهاتف هو نفس رقم هاتف الشخص المتقدم لتلقي المساعدات.

في حالة الشخص المغترب إرفاق صورة الإقامة، أما إذا كان شخص إماراتي يجب إرفاق صورة الهوية الوطنية الخاصة به.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة مع ضمان سريان صلاحيتها.

في حالة عدم إرفاق بعض المستندات المطلوبة يتم استبعاد الطلب.

يتم الموافقة أو الرفض على الطلب في مدة تقارب من الاسبوعين.

خطوات التقديم لطلب المساعدات المالية