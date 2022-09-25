نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف الحق تصفيات عروض بنده على الهواتف والأجهزة بمناسبة اليوم الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفيات عروض بنده على الهواتف والأجهزة بمناسبة اليوم الوطني، يقدم هايبر بنده في الأونة الأخيرة خصومات تستمر حتى نهاية سبتمبر، حيث تتضمن عروض على أجهزة المطبخ ومنها : مطحنة قهوة مولنيكس بسعر 89 ريال بدلا من 179 ريال خصم 50%، تتوفر قطاعة مولنيكس بسعر 199 ريال بدلا من 249 ريال خصم 20%، تتوفر غلاية ستانلس ستيل كليك أون سعة 1.8 لتر بسعر 59 ريال بدلا من 69 ريال خصم 15% ضمن عروض هايبر بنده.

تصفيات عروض بنده بمناسبة اليوم الوطني

تتضمن خصومات هايبر بنده بمناسبة عروض اليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية مجموعة عروض على أجهزة المطبخ ومنها : خلاط يدوي ريتا 3 في 1 بسعر 89 ريال بدلا من 175 ريال خصم 49%، قطاعة كي اون باللون الاسود 500 واط بسعر 69 ريال بدلا من 79 ريال خصم 13%، خلاط وقطاعة مع مطحنة جيباس 400 وات باللون الاسود 3 في 1 بسعر 169 ريال بدلا من 199 ريال خصم 15%.

عروض الشاشات هايبر بنده

شملت كذلك عروض هايبر بنده في الأونة الأخيرة خلال شهر سبتمبر خصومات خاصة على الشاشات الذكية بمناسبة اليوم الوطني مع إضافة ميزة التوصبل مجاني تلفزيون امبكس جلوريا شاشة ذكية 50 بوصة يدعم 4 كي بسعر 1199 ريال بدلا من 1899 ريال خصم 37%، تلفزيون سكاي وورث جوجل شاشة ذكية 58 بوصة أندرويد يدعم 4 كي بسعر 1499 ريال بدلا من 2699 ريال خصم 45%.

عروض بنده على الهواتف

تضمنت خصومات هايبر بنده كذلك عروض خاصة على الجوالات بمناسبة اليوم الوطني ومنها : هاتف زد تي اي بليد أي 31 بلس حجم الشاشة 6 بوصة سعة 32 جيجابايت بسعر 299 ريال بدلا من 349 ريال خصم 14%، هاتف شاومي 10 سي حجم الشاشة 6.7 بوصة يتوفر سعة 64 جيجابايت بسعر 559 ريال بدلا من 599 ريال خصم 7%، يتوفر سعة 128 جيجا بايت بسعر 619 ريال بدلا من 649 ريال خصم 5%.

إستكمالاً لسلسة عروض اليوم الوطني تتوفر خصومات خاصة على الجوالات ومنها : هاتف نوكيا بلس سي 1 حجم الشاشة 5.45 بوصة سعة 16 جيجابايت بسعر 249 ريال بدلا من 319 ريال خصم 22%، هاتف لينوفو كاي 14 حجم الشاشة 6.5 بوصة سعة 32 جيجا بسعر 349 ريال بدلا من 499 ريال خصم 20%، هاتف ريل مي 9 أي حجم الشاشة 6.47 بوصة سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 729 ريال بدلا من 849 ريال خصم 14% ضمن عروض هايبر بنده.