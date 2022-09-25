منوعات عامة

عاجل – الإعلان عن وظائف خالية للمحاسبين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر عاجل – الإعلان عن وظائف خالية للمحاسبين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا والان مع التفاصيل
 

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “ دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي  والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

حسابات عامة

 
اسم الشركة عواره فودز
مقر العمل شبين الكوم – المنوفية
العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 5-‎10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية أساسيات
السن المطلوب 0 – 0 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

الراتب الأساسي 3000 – 3500 جنيه مصري

محاسب عام

اسم الشركة شركة كبري في مجال الاعمال المعدنية
مقر العمل التبين – المعادى – القاهرة
العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 5-‎15 سنة خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية أساسيات
السن المطلوب 27 – 40 سنة
الحاسب الآلي أساسيات
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )
مايكروسوفت أوفيس جيد

المهام الوظيفية:
– متابعة كافة الأمور الحسابية و المالية المتعلقة بالموردين و المخازن و العملاء و الموظفين.
– عمل كشف حساب و موازنات للإدارة العليا.

متطلبات الوظيفة:
-خبرة في مجال الصناعة.
– خبرة طويلة في مجال المحاسبة و الإدارة المالية.
– خبرة في العمل على البرامج المحاسبية.
– دقة متناهية في العمل.
-الأمانة في العمل.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا