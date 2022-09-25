عاجل – الإعلان عن وظائف خالية للمحاسبين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “ دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
حسابات عامة
مقر العمل شبين الكوم – المنوفية
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 5-10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية أساسيات
السن المطلوب 0 – 0 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
الراتب الأساسي 3000 – 3500 جنيه مصري
محاسب عام
اسم الشركة شركة كبري في مجال الاعمال المعدنية
مقر العمل التبين – المعادى – القاهرة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 5-15 سنة خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية أساسيات
السن المطلوب 27 – 40 سنة
الحاسب الآلي أساسيات
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )
مايكروسوفت أوفيس جيد
المهام الوظيفية:
– متابعة كافة الأمور الحسابية و المالية المتعلقة بالموردين و المخازن و العملاء و الموظفين.
– عمل كشف حساب و موازنات للإدارة العليا.
متطلبات الوظيفة:
-خبرة في مجال الصناعة.
– خبرة طويلة في مجال المحاسبة و الإدارة المالية.
– خبرة في العمل على البرامج المحاسبية.
– دقة متناهية في العمل.
-الأمانة في العمل.