انت الان تتابع خبر طريقة عمل الكفتة.. جبنالك ألذ 3 وصفات هتدمنيها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إليك أشهر ثلاثة طرق لتحضير الكفتة، الأولى هي كفتة الضاني، الثانية هي كفتة الفراخ والثالثة هي كفتة بالطحينية، تجتمع لذّة المذاق في كل من الوصفات المذكورة، كما يمكن أن تحضر بسرعة كبيرة، ولن نبالغ إن قلنا لك أنك لن تحتاجين إلا نصف ساعة لإعدادها كوجبة غداء أو عشاء، ننصحك بتحضير كمية كبيرة ومن ثمّ تقسيمها في حصص ووضعها في الثلاجة لتجهيزها فورًا عند الحاجة إليها، أما الآن دعونا نستعرض لكم المقادير، مراحل التحضير وسر كل وصفة على حدى.

طريقة عمل الكفتة