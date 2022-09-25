طريقة عمل الكفتة.. جبنالك ألذ 3 وصفات هتدمنيها

رياض - احمد صلاح - إليك أشهر ثلاثة طرق لتحضير الكفتة، الأولى هي كفتة الضاني، الثانية هي كفتة الفراخ والثالثة هي كفتة بالطحينية، تجتمع لذّة المذاق في كل من الوصفات المذكورة، كما يمكن أن تحضر بسرعة كبيرة، ولن نبالغ إن قلنا لك أنك لن تحتاجين إلا نصف ساعة لإعدادها كوجبة غداء أو عشاء، ننصحك بتحضير كمية كبيرة ومن ثمّ تقسيمها في حصص ووضعها في الثلاجة لتجهيزها فورًا عند الحاجة إليها، أما الآن دعونا نستعرض لكم المقادير، مراحل التحضير وسر كل وصفة على حدى.
طريقة عمل الكفتة
- مدة التحضير: 30 دقيقة.
- السعرات الحرارية: 200 في الطبق المتوسط.
مكونات عمل الكفتة
- أولًا: كفتة لحم الضاني
كيلو لحم ضاني مفروم.
بصلة مفرومة ناعم.
ملح، فلفل، بابريكا.
بقدونس.
- ثانيًا: كفتة الفراخ
كيلو كباب فراخ.
بصلة مفرومة مع ملعقة ثوم.
ملح، فلفل.
نصف كوب فلفل رومي مقطع ناعم.
- ثالثًا: كفتة الطحينية
كيلو لحم كباب.
بصل، ثوم.
ملح، فلفل، بابركيا.
صوص الطحينية.
طريقة التحضير
يتم تحضير كل أنواع الكفتة بخلط المكونات جيدًا ومن ثم تشكيلها بالطريقة التي تحبين وإدخالها الفرن على حرارة 180 لمدة 30 دقيقة.
بالهناء والشفاء.