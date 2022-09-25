انت الان تتابع خبر ماسك الليمون وماء الورد للتفتيح.. هدية لكل عروسة مقبلة على الزواج والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نقدّم لكم طريقة ماسك الليمون وماء الورد لتفتيح البشرة، خاصةً ان معظم السيدات والفتيات يبحثن عن خلطات تفتيح وتوحيد للون البشرة، سبق لنا وأن شاركنا معكم أهمها مثل وصفة النشاء لإخفاء البقع الداكنة، واستعرضنا لكم أهم النصائح للحصول على نضارة البشرة، اليوم نشرح لكم طريقة استخدام الليمون مع ماء الورد في خليط لتفتيح البشرة.
ماسك الليمون وماء الوردة لتفتيح البشرة
هل جربت عددًا كبيرًا من الوصفات ولم تحصلي على نتائج؟ وهل فكرت بالأسباب؟ قد تعود الأسباب لسوء استخدام الوصفة نفسها سواءً بعدم الالتزام بها أو باستخدامها كثيرًا، ننصحك بتطبيق هذا الماسك مرّتين أسبوعيا حصرًا في المساء.
طريقة ماسك الليمون وماء الورد
المكونات:
- عصير نصف ليمونة.
- ملعقة عسل صغيرة.
- ربع ملعقة نشاء.
- ملعقة ماء الورد.
طريقة الاستعمال:
- في عبوة معقمة جيدًا ضعي المكونات.
- حرّكي جيدًا واتركيها تبرد قبل استعمالها.
- طبقيها على المناطق الغامقة.
- حافظي على استعمال المرطب بعدها.
عليك الاستمرار بالماسك حسب المدة التي ذكرناها لك، مع ضرورة استعمال المرطب بعده مباشرة.